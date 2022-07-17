أهداف بالجملة.. هالاند يهدد الأرقام القياسية لأساطير الدوري الإنجليزي

بعد أقل من 8 شهور على بداية مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فرض المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند (22 عاماً) نفسه ضمن أبرز نجوم الكرة الإنجليزية في الموسم الحالي من خلال الأهداف الغزيرة والأرقام القياسية، التي حققها مع الفريق حتى الآن. ولا يزال اللاعب في الثانية والعشرين من عمره، ولكن المستوى الذي قدمه خاصة فيما يتعلق بهز الشباك جعله مرشحا بقوة لتحطيم العديد من الأرقام القياسية على مدار السنوات القليلة المقبلة.
ورغم هذا، أكد هالاند أنه لا يركز كل جهوده في هز الشباك، وإنما يتطلع لمهام أخرى مثل صناعة الفرص في المباريات التي يخوضها مع الفريق.
وسجل هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الساحق 6/ صفر على بيرنلي مساء أمس السبت في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وأعرب هالاند عن سعادته بمواصلة هوايته في هز الشباك، وقال: "أعشق تسجيل الأهداف بصفتي مهاجما، ولكنني لا أركز على هذا، وإنما على صناعة الفرص... إذا سنحت لك الفرص لهز الشباك، تكون لديك الفرصة الجيدة للتسجيل".
ورفع هالاند رصيده إلى 42 هدفا في 37 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم، علما بأنه الموسم الأول له مع الفريق منذ أن انتقل إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.
وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أن هالاند رفع رصيده الآن إلى 157 هدفا في آخر 153 مباراة خاضها على مستوى الأندية. كما أصبح هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب من الدوري الإنجليزي بمختلف البطولات في موسم واحد.
ويشترك في هذا الرقم القياسي حاليا اللاعبان الهولندي السابق رود فان نيستلروي، والذي حققه مع مانشستر يونايتد في موسم 2002 / 2003 والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي حققه في موسم 2017 / 2018.
وأشاد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء وأهداف مهاجمه النرويجي، وقال مازحا إن سجل هالاند التهديفي سيجعل الأمر صعبا على اللاعب في المستقبل، نظرا للتوقعات الهائلة الملقاة عليه حاليا. وقال غوارديولا: "هذا اللاعب سيواجه مشكلة في المستقبل. سيكون من المتوقع منه أن يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة، وهذا لن يحدث... لا يبالي هالاند بهذا، لأنه لاعب يتسم بالإيجابية الشديدة والتفاؤل الكبير، ولا يشكو".
وجاء الهاتريك في مباراة الأمس بعد أربعة أيام فقط من خماسية اللاعب في شباك لايبزيغ الألماني بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، التي عادل من خلالها الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في مباراة واحدة بدوري الأبطال.
ورفع هالاند رصيده إلى 10 أهداف في صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، كما يتصدر اللاعب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 28 هدفا حتى الآن، ليصبح على بعد أربعة أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بنظامه الحالي، وهو الرقم المسجل حاليا باسم النجم المصري محمد صلاح.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إلى أن هالاند يمكنه رفع رصيده من الأهداف إلى 60 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم إذا سار على نفس النهج نظرا لأن مانشستر سيتي يمكنه خوض 18 مباراة أخرى في الموسم الحالي بمختلف البطولات.
أشاد غوارديولا بمهاجمه النرويجي قائلاً: "هذا اللاعب سيواجه مشكلة في المستقبل. سيكون من المتوقع منه أن يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة، وهذا لن يحدث... لا يبالي هالاند بهذا، لأنه لاعب يتسم بالإيجابية الشديدة والتفاؤل الكبير، ولا يشكو".
وتتبقى لمانشستر سيتي 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إضافة إلى مباراة نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي قد تسفر عن مباراة أخرى حال فوزه وتأهله للنهائي، كما يخوض الفريق مباراتي ذهاب وإياب أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي، وقد يخوض الفريق ثلاث مباريات أخرى في البطولة حال واصل تقدمه حتى المباراة النهائية. وأعرب البلجيكي فنسان كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي الإنجليزي عن ثقته بأن هالاند سيصبح أحد عظماء اللعبة.
وجاء ذلك بعد هاتريك هالاند في شباك بيرنلي مساء أمس، وهو الهاتريك السادس لهالاند في مختلف المسابقات هذا الموسم لتكون عدد مرات الهاتريك التي سجلها اللاعب أكثر من مجموع مرات الهاتريك التي سجلها باقي لاعبي أندية الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، والتي بلغت خمس حالات فقط حتى الآن.
كما أصبح الهاتريك هو السادس للاعب في المباريات التي خاضها على استاد "الاتحاد" معقل فريقه بالموسم الحالي، وهو ما يفوق عدد المباريات (خمس مباريات) التي فشل خلالها في هز الشباك. وقال كومباني المدافع والقائد الأسبق لمانشستر سيتي: "لعبت أمام عدد من العظماء خلال مسيرتي الكروية، مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو وزين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو".
وأوضح: "في النهاية، هم جزء من نخبة خاصة للغاية، لأنني أرى أنه حتى أفضل اللاعبين يجدون صعوبة بالغة في إيقافهم. وشخص مثل إيرلنغ (هالاند) سيجد طريقه". وأضاف: "أعتقد أن سجله التهديفي بشكل عام يضعه في فئة معينة. لست بحاجة إلى شيء أكثر من إظهار سجله التهديفي... هذا هو أصعب جزء في اللعبة ولكنني أرى أن المستوى يتحسن. تحسن مستواه منذ بدء مسيرته مع مانشستر سيتي قبل ستة أشهر".
ع.غ/ ع.ش (د ب أ)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
حسن حسن صالحميدزيتش
مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ديدي
ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
اوله بچورنموس
المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
سيرغي بارباريس
بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
رافينيا
اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
لوكاس بيتشيك
لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
زي روبيرتو (بالأبيض)
زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
فداد إبيزفيتش
خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ليفان كوبيشفيلي
في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
خليل ألتينتوب
لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
نالدو
أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ماكوتو هاسيبي
الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
دانييل كاليغوري
لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
روبرت ليفاندوفسكي
يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
كلاوديو بيزارو
بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.