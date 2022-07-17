 أهداف بالجملة.. هالاند يهدد الأرقام القياسية لأساطير الدوري الإنجليزي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.03.2023

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رياضة

أهداف بالجملة.. هالاند يهدد الأرقام القياسية لأساطير الدوري الإنجليزي

تتوالى أهداف المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند بالجملة لتهدد الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ بات على بعد أربعة أهداف من رقم محمد صلاح في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد.

النجم النرويجي هالاند في مباراة مانشستر سيتي ولا يبزيغ الألماني - صورة بتاريخ 14 مارس 2023

أصبح هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب من الدوري الإنجليزي بمختلف البطولات في موسم واحد

بعد أقل من 8 شهور على بداية مسيرته مع  مانشستر سيتي  الإنجليزي، فرض المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند (22 عاماً) نفسه ضمن أبرز نجوم الكرة الإنجليزية في الموسم الحالي من خلال الأهداف الغزيرة والأرقام القياسية، التي حققها مع الفريق حتى الآن. ولا يزال اللاعب في الثانية والعشرين من عمره، ولكن المستوى الذي قدمه خاصة فيما يتعلق بهز الشباك جعله مرشحا بقوة لتحطيم العديد من الأرقام القياسية على مدار السنوات القليلة المقبلة.

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كعربون محبة لزملائه في فريق دورتموند، قام النجم النرويجي إرلينغ هالاند بتوزيع هدايا ثمينة على اللاعبين وطاقم النادي. وسيغادر هالاند بوروسيا دورتموند نحو مانشستر سيتي بعد قضائه عامين مع الفريق الأصفر والأسود.

خسر بايرن لقاءه الودي أمام مانشستر سيتي بهدف وحيد لهالاند وهو الأول لصالح فريقه الجديد. بطلا الدوريين الألماني والإنجليزي اختتما الجولة في أمريكا استعدادا للموسم الجديد بعد حضور وجوه جديدة في تشكيلة الفريقين.

سطر النجم النرويجي هالاند سطرا جديدا في كتاب المجد، عندما أحرز خماسية أمام لايبزيغ الألماني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بسبعة أهداف نظيفة. وإنتر ميلان يتأهل كذلك إلى ربع النهائي.

ورغم هذا، أكد هالاند أنه لا يركز كل جهوده في هز الشباك، وإنما يتطلع لمهام أخرى مثل صناعة الفرص في المباريات التي يخوضها مع الفريق.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الساحق 6/ صفر على بيرنلي مساء أمس السبت في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأعرب هالاند عن سعادته بمواصلة هوايته في هز الشباك، وقال: "أعشق تسجيل الأهداف بصفتي مهاجما، ولكنني لا أركز على هذا، وإنما على صناعة الفرص... إذا سنحت لك الفرص لهز الشباك، تكون لديك الفرصة الجيدة للتسجيل".

ورفع هالاند رصيده إلى 42 هدفا في 37 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم، علما بأنه الموسم الأول له مع الفريق منذ أن انتقل إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أن هالاند رفع رصيده الآن إلى 157 هدفا في آخر 153 مباراة خاضها على مستوى الأندية. كما أصبح هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب من الدوري الإنجليزي بمختلف البطولات في موسم واحد.

ويشترك في هذا الرقم القياسي حاليا اللاعبان الهولندي السابق رود فان نيستلروي، والذي حققه مع مانشستر يونايتد في موسم 2002 / 2003 والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي حققه في موسم 2017 / 2018.

وأشاد  الإسباني جوسيب غوارديولا  المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء وأهداف مهاجمه النرويجي، وقال مازحا إن سجل هالاند التهديفي سيجعل الأمر صعبا على اللاعب في المستقبل، نظرا للتوقعات الهائلة الملقاة عليه حاليا. وقال غوارديولا: "هذا اللاعب سيواجه مشكلة في المستقبل. سيكون من المتوقع منه أن يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة، وهذا لن يحدث... لا يبالي هالاند بهذا، لأنه لاعب يتسم بالإيجابية الشديدة والتفاؤل الكبير، ولا يشكو".

وجاء الهاتريك في مباراة الأمس بعد أربعة أيام فقط من  خماسية اللاعب في شباك لايبزيغ  الألماني بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، التي عادل من خلالها الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

ورفع هالاند رصيده إلى 10 أهداف في صدارة قائمة  هدافي دوري الأبطال  هذا الموسم، كما يتصدر اللاعب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 28 هدفا حتى الآن، ليصبح على بعد أربعة أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بنظامه الحالي، وهو الرقم المسجل حاليا باسم  النجم المصري محمد صلاح.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إلى أن هالاند يمكنه رفع رصيده من الأهداف إلى 60 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم إذا سار على نفس النهج نظرا لأن مانشستر سيتي يمكنه خوض 18 مباراة أخرى في الموسم الحالي بمختلف البطولات.

المدرب الإسباني غوارديولا مع مهاجمه النرويجي هالاند - صورة بتاريخ 13 أغسطس 2022

أشاد غوارديولا بمهاجمه النرويجي قائلاً: "هذا اللاعب سيواجه مشكلة في المستقبل. سيكون من المتوقع منه أن يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة، وهذا لن يحدث... لا يبالي هالاند بهذا، لأنه لاعب يتسم بالإيجابية الشديدة والتفاؤل الكبير، ولا يشكو".

وتتبقى لمانشستر سيتي 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إضافة إلى مباراة نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي قد تسفر عن مباراة أخرى حال فوزه وتأهله للنهائي، كما يخوض الفريق مباراتي ذهاب وإياب أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي، وقد يخوض الفريق ثلاث مباريات أخرى في البطولة حال واصل تقدمه حتى المباراة النهائية. وأعرب البلجيكي فنسان كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي الإنجليزي عن ثقته بأن هالاند سيصبح أحد عظماء اللعبة.

وجاء ذلك بعد هاتريك هالاند في شباك بيرنلي مساء أمس، وهو الهاتريك السادس لهالاند في مختلف المسابقات هذا الموسم لتكون عدد مرات الهاتريك التي سجلها اللاعب أكثر من مجموع مرات الهاتريك التي سجلها باقي لاعبي أندية الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، والتي بلغت خمس حالات فقط حتى الآن.

كما أصبح الهاتريك هو السادس للاعب في المباريات التي خاضها على استاد "الاتحاد" معقل فريقه بالموسم الحالي، وهو ما يفوق عدد المباريات (خمس مباريات) التي فشل خلالها في هز الشباك. وقال كومباني المدافع والقائد الأسبق لمانشستر سيتي: "لعبت أمام عدد من العظماء خلال مسيرتي الكروية، مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو وزين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو".

وأوضح: "في النهاية، هم جزء من نخبة خاصة للغاية، لأنني أرى أنه حتى أفضل اللاعبين يجدون صعوبة بالغة في إيقافهم. وشخص مثل إيرلنغ (هالاند) سيجد طريقه". وأضاف: "أعتقد أن سجله التهديفي بشكل عام يضعه في فئة معينة. لست بحاجة إلى شيء أكثر من إظهار سجله التهديفي... هذا هو أصعب جزء في اللعبة ولكنني أرى أن المستوى يتحسن. تحسن مستواه منذ بدء مسيرته مع مانشستر سيتي قبل ستة أشهر".

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)

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