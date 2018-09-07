 أنيس كانتر يكشف سراً عن صورة أوزيل وأردوغان | عالم الرياضة | DW | 11.09.2018

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عالم الرياضة

أنيس كانتر يكشف سراً عن صورة أوزيل وأردوغان

يبدو أن تداعيات صورة نجمي الكرة الألمانيين مسعود أوزيل أوزيل وإلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي لا تريد أن تنتهي، فقد كشف نجم كرة السلة أنيس كانتر أنهما أرادا ربما تجنب مصيراً مشابهاً لمصيره بعد انتقاده لما يحدث في تركيا.

Länderspiel Deutschland Saudi Arabien Fan Protest Mesut Özil (Imago/Horstmüller)

 

أشار نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، الدولي التركي أنيس كانتر إلى أنه يعرف خلفيات صورة نجم المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في مقابلة له مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لو أراد أوزيل وغوندوغان إبداء رأي آخر يختلف عن الرأي العام السائد في تركيا بالوقت الراهن، لكان مصيرهم مشابهاً لمصيري". يُذكر أن السلطات التركية تلاحق كانتر بمذكرة إلقاء قبض دولية بعد انتقاده لممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين: "لا أعرف ما إذا كان أوزيل و غوندوغان يؤيدان أردوغان ويدعمانه حقاً أم لا"، مشيراً إلى أن اللاعبين الدوليين "كانا سيتعرضان لعواقب وخيمة لو رفضا التقاط هذه الصورة". وأوضح لاعب نيوريورك نيكس أن أردوغان يحب التقاط الصور مع النجوم، "من أجل أن يظهر للأتراك أنه يحظى بدعم المشاهير والنجوم".

ويُعرف عن كانتر نفسه تعاطفه مع حركة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حركته الدينية منظمة إرهابية. ونتيجة لموقفه السياسي هذا أُسقطت عنه الجنسية التركية وتلاحقه السلطات التركية بمذكرة توقيف دولية.

USA NBA Basketball Enes Kanter (picture-alliance/AP Photo/D. Zalubowski)

انيس كانتر

ما تعرض والده للسجن مرتين بعد أن وجهت له محكمة تركية منتصف تموز/ يوليو الماضي اتهامات "بعضوية منظمة إرهابية". وجاء في لائحة الاتهام أن كانتر الأب تلقى اتصالات من 127 شخصاً لهم صلات بغولن.

يقول نجم كرة السلة التركي أن حياته تغيرت كثيراً في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة بعد إقدامه على انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويضيف: "لا تصلني رسائل الكراهية فقط، بل وتهديدات بالقتل كل يوم، لكني توقفت عن أخذها على محمل الجد بعد فترة".

يُذكر أن لاعب خط الوسط المهاجم مسعود أوزيل (29عاماً) شارك في 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، منذ ظهوره الأول مع المانشافت عام 2009، حيث كان أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل. ولكن عقب الخروج الموجع لألمانيا من مرحلة المجموعات في المونديال الأخير بروسيا، شعر أوزيل أنه أصبح بمثابة كبش فداء لهذا الإخفاق، مضيفاً أنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب أصوله التركية وقضية صوره مع أردوغان، التي لم تكف الصحافة الألمانية على تناول تداعياتها.

ودافع أوزيل عن الصورة التي جمعته بالرئيس التركي وأثارت الكثير من الجدل، مشدداً على أنه لم تكن لديه أي "أغراض سياسية" عندما قبل بالتقاطها ومواطنه إلكاي غوندوغان صاحب الأصول التركية أيضاً، قبل كأس العالم.

ع.غ

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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