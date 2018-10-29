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أنيس بن حتيرة

انتقل المهاجم التونسي أنيس بن حتيرة بداية هذا الموسم 2016/ 2017 إلى نادي دارمشتات قادما إليه من نادي آينتراخت فرانكفورت. وقبلها لعب بن حتيرة لفريق هيرتا برلين الذي حضي فيه بشعبية كبيرة.

يمتلك المهاجم التونسي أنيس بن حتيرة موهبة كروية جيدة لكن تعرضه المتكرر للإصابة منعه من إظهار هذه الموهبة بالشكل الكافي على أرض الملعب. قضى بن حتيرة مواسم جيدة مع فريق هيرتا برلين حيث لعب له سبعين مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع أحد عشر هدفا آخرين. والآن يلعب المهاجم التونسي بفريق دارمشتات الذي انتقل له بداية موسم 2016/ 2017.

23 08 2016 *** 23 08 2016 xfux Football 1 Bundesliga SV Darmstadt 98 Training emspor emonline v l Änis Ben Hatira SV Darmstadt 98 Darmstadt Copyright: Imago/J. Huebner

شالكه يمنح أنيس بن حتيرة بصيص أمل للعودة إلى الأضواء 29.10.2018

كان أمل جمهور نادي برلين، كما تألق في هامبورغ وفراكفورت، لكن وصف أيضا بالمشاغب وارتبط اسمه بالأوساط السلفية. إنه التونسي الألماني أنيس بن حتيرة، الذي يبحث عن نهاية سعيدة لمسيرته، وشالكه منحه الفرصة لتحقيق ذلك.

10.09.2016+++Darmstadt, Deutschland Darmstadt's Aenis Ben Hatira, right, and Frankfurt's Bastian Oczipka challenge for the ball during a German first division Bundesliga soccer match between SV Darmstadt 98 and Eintracht Frankfurt in Darmstadt, Germany, Saturday, Sept. 10, 2016. (AP Photo/Michael Probst) |

دارمشتات ينهي عقد بن حتيرة لدعمه "منظمة سلفية" 25.01.2017

أعلن نادي دارمشتات الألماني عن الاتفاق مع لاعب خط الوسط، أنيس بن حتيرة، على المغادرة الفورية لصفوفه. ويأتي هذا التطور بعد هجوم من مشجعي النادي وسياسيين على بن حتيرة على خلفية دعمه لمنظمة إغاثية مرتبطة بالتيار السلفي.
24.4.2015 *** -Titel: Änis Ben-Hatira beim Interview- Deutsche Welle-Arabisch -Wer hat das Bild gemacht?: Der freie Mitarbeiter Khaled Salameh -Wann wurde das Bild gemacht? 24.04.2015 -Wo wurde das Bild aufgenommen? Berlin -Schlagworte: Änis Ben-Hatira beim Interview- Deutsche Welle-Arabisch Bildrechte: - Der Fotograf ist ein freier Mitarbeiter der DW, so dass alle Rechte bereits geklärt sind

بن حتيرة يتحدث عن "حملة تشويه" ضده بسبب أعماله الخيرية 23.01.2017

دافع اللاعب التونسي الألماني أنيس بن حتيرة عن موقفه في مواجهة انتقادات لأنصار نادي دارمشتات الذي يلعب له حول تعاونه مع منظمة خيرية مثيرة للجدل، واختار بن حتيرة موقع فيسبوك لتوضيح موقفه معتبرا أن هناك حملة تشويه ضده.

10.09.2016+++Darmstadt, Deutschland Darmstadt's Aenis Ben Hatira, right, and Frankfurt's Bastian Oczipka challenge for the ball during a German first division Bundesliga soccer match between SV Darmstadt 98 and Eintracht Frankfurt in Darmstadt, Germany, Saturday, Sept. 10, 2016. (AP Photo/Michael Probst) |

تزايد الضغوط على اللاعب بن حتيرة للتبرؤ من منظمة "الأنصار" 03.12.2016

بسبب تعاونه مع منظمة إغاثة تراقبها الاستخبارات الألمانية الداخلية؛ عاد الجدل من جديد ليحيط بلاعب كرة القدم التونسي الألماني أنيس بن حتيرة. ودخل سياسيون على الخط مطالبين اللاعب بالتبرؤ من تلك المنظمة، لكنه متمسك بها.
23 08 2016 *** 23 08 2016 xfux Football 1 Bundesliga SV Darmstadt 98 Training emspor emonline v l Änis Ben Hatira SV Darmstadt 98 Darmstadt Copyright: Imago/J. Huebner

اتهام لمهاجم دارمشتات أنيس بن حتيرة بدعم سلفيين 23.11.2016

اتهمت صحيفة ألمانية مهاجم دارمشتات أنيس بن حتيرة بدعم جمعية توجد تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، بسبب انتمائها للحركة السلفية في البلاد، غير أن بن حيترة أكد على أن تبرعاته الخييرة تنطلق من "التواصل عوض الفرقة"

Frankfurt's Ais Ben-Hatira who scored the winning goal reacts after a German first division Bundesliga soccer match between Eintracht Frankfurt and FSV Mainz 05 in Frankfurt, Germany, Sunday, April 24, 2016. (AP Photo/Michael Probst) picture alliance/AP Photo/M. Probst

صورة أنيس بن حتيرة.. حين يستهتر اللاعب فيغامر بمستقبله 30.04.2016

بعد ثلاثة شهور من فسخ هيرتا برلين لتعاقده مع أنيس بن حتيرة، بسبب تصرفه غير اللائق مع زميل له، تصرف اللاعب مجددا باستهتار مع ناديه الحالي فرانكفورت. فقد نشر صورة على موقع للتواصل الاجتماعي ربما تؤثر على مستقبله مع النادي.
25.10.2014 *** Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - OCTOBER 25: Aenis Ben Hatira of Berlin celebrates after he scores his team's opening goal during the Bundesliga match between Hertha BSC and Hamburger SV at Olympiastadion on October 25, 2014 in Berlin, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

أنيس بن حتيرة..نجاح معلق في فراكفورت إلى إشعار آخر! 29.02.2016

مجبرا انتقل اللاعب أنيس بن حتيرة إلى فراكفورت بعد واقعة الحافلة الشهيرة التي دفعت هرتا برلين إلى التخلي عنه. وإلى الآن فشل الأخير في الاندماج بفريقه الجديد ولا يبدو أن ذلك سيتغر طالما صورة "الولد المشاغب" تطارده.
Karim Bellarabi Anis Ben Hatira und .Mehdi Benatia, Bilder Imago, Montage DW

نجوم من أصول عربية حاضرة في بوندسليغا هذا الموسم 14.08.2015

يشهد الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم حضور مجموعة من اللاعبين ذوي الأصول العربية، سيحظون بمتابعة خاصة من طرف الجماهير العربية، وفي مقدمتهم الدولي المغربي المهدي بنعطية والتونسي أنيس بن حتيرة.
25.10.2014 *** Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - OCTOBER 25: Aenis Ben Hatira of Berlin celebrates after he scores his team's opening goal during the Bundesliga match between Hertha BSC and Hamburger SV at Olympiastadion on October 25, 2014 in Berlin, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

ابن حتيرة - لاعب كرة قدم ومدافع عن اللاجئين 27.04.2015

يتابع لاعب كرة القدم التونسي-الألماني أنيس بن حتيرة (27 عاماً)، نجم الفريق الوطني التونسي ونادي "هيرتا برلين" الألماني تألقه في درب النجومية. DW عربية التقت بابن حتيرة، وأجرت معه الحوار التالي:
إسدال الستار على موسم مثير للدوري الألماني 2010/ 2011

إسدال الستار على موسم مثير للدوري الألماني 2010/ 2011 14.05.2011

سيطرت الإثارة على مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا). فبرغم فوز دورتموند بالبطولة وحسمه اللقب مبكرا، إلا أنه كانت هناك صراعات حامية على البقاء في البوندسليغا، ودخول المسابقات الأوروبية