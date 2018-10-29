انتقل المهاجم التونسي أنيس بن حتيرة بداية هذا الموسم 2016/ 2017 إلى نادي دارمشتات قادما إليه من نادي آينتراخت فرانكفورت. وقبلها لعب بن حتيرة لفريق هيرتا برلين الذي حضي فيه بشعبية كبيرة.

يمتلك المهاجم التونسي أنيس بن حتيرة موهبة كروية جيدة لكن تعرضه المتكرر للإصابة منعه من إظهار هذه الموهبة بالشكل الكافي على أرض الملعب. قضى بن حتيرة مواسم جيدة مع فريق هيرتا برلين حيث لعب له سبعين مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع أحد عشر هدفا آخرين. والآن يلعب المهاجم التونسي بفريق دارمشتات الذي انتقل له بداية موسم 2016/ 2017.