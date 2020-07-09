أنواع جديدة على القائمة الدولية للحيوانات المعرضة للانقراض

قرر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها اليوم الخميس (التاسع من يوليو/ تموز) إضافة هامستر الحقول، والمعروف باسم القداد، والعديد من أنواع الليمور ونوع من الحيتان إلى "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض“ الصادرة عن الاتحاد. فبعد أن كان نشطاء البيئة والداعون للحفاظ على الطبيعة يعتقدون بأن عددا كبيرا من القداد لا يزال موجودا في شرق أوروبا وروسيا، تبيّن أن العكس هو الصحيح، إذ لوحظ التراجع المدمر في أعداد قداد الحقول في غرب ووسط أوروبا، بعد أن كان بالملايين في المنطقة التي تبدأ من وسط أوروبا وصولا إلى سيبيريا في روسيا.

وحذر تقرير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها الصادر الخميس من أنه و"إذا لم يتغير شيئ، فإن القداد سينقرض خلال العقود الثلاث المقبلة“. ويرجع سبب هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في معدلات الولادة لدى هذا الكائن الصغير. فبينما اعتادت الإناث على إنجاب أكثر من 20 حيوان سنويا، تنجب إناث الهامستر اليوم حوالي 5 أو 6 أطفال فقط في العام الواحد. وليس معروف حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة، وفقا لموقع الغارديان البريطاني، ولكن هناك ترجيحات بأن الزراعة وارتفاع درجات حرارة الأرض والتلوث الضوئي ربما تلعب دورا في الأمر.

وبالإضافة لهامستر الحقول، هناك 103 من أصل 107 أنواع من حيوان الليمور Lemurs، ذات الذيل الطويل والعيون البرّاقة، مهددة بدورها بالانقراض على نحو خاص جراء إزالة الغابات وبسبب الصيد في جزيرة مدغشقر. أما في إفريقيا، فهناك 53 في المئة من مجموع 103 أنواع معرضة للخطر ”بشدة“، وفقا للتقرير.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر فترة كورونا كانت مريحة بالنسبة لفرس البحر الشوكي منذ 2015 لم يُشاهد سوى فرسي بحر شوكيين على قيد الحياة في منطقة ساحل دورست بجنوب إنجلترا. لكن في ظل الحجر الصحي الذي فُرض مؤخراً لاحظ غواصو منظمة Seahorse Trust أن هناك 16 من هذا من هذا الحيوان النادر. وقال المسؤول عن البعثة العلمية التي قامت بالمعاينة نيل جاريك ميدمنت: "عندما يترك البشر الطبيعة في حالها فلها فرصة في التعافي والازدهار".

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر موت جماعي لبلح البحر مروحي الشكل دخل بلح البحر مروحي الشكل، وهو من الحيوانات الرخوية ثنائية الصدفة، القائمة الحمراء للحيوانات المعرضة للانقراض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظراً للانخفاض الكبير في أعدادها بالبحر الأبيض المتوسط لإصابتها بالأمراض المكتشفة حديثاً. الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها أكد أن ما نسبته 80 إلى 100 بالمائة من هذه الرخويات راح ضحية هذا المرض.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر مستقبل مجهول لموطن "قردة كولبس نهر تانا" بات هذا النوع من القردة عرضة لخطر شديد بسبب فقدان مناطق الغابات التي تعيش فيها نظراً للفيضانات والزراعة والحرائق وقطع الأشجار العشوائي. كما يؤدي الصيد هو الآخر إلى خفض أعداد قردة كولبس نهر تانا أو كما يطلق عليها العلماء "منجبي نهر تانا" بشكل متسارع، لتُدرج على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في مستقبل مجهول بسبب الإنسان.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر وحيد القرن الإفريقي.. أمل البقاء بمواجهة مصاعب عدة عادت أعداد وحيد القرن في إفريقيا للارتفاع بمعدل سنوي وصل إلى 2:5 بالمئة بين عامي 2012 و2018، ليقفز عددها من 4.845 إلى 5.630 حيواناً في البرية. وقالت غريتل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها، إنه على الرغم من أن وحيد القرن ما يزال معرضاً لخطر الانقراض بشدة، إلا أن الارتفاع البطيء في أعداده "دليل قوي على أن الحفاظ عليه في الطريق الصحيح".

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر أسماك المياه العذبة في أستراليا يكشف تحديث القائمة الحمراء على أن 37 بالمئة من أنواع أسماك المياه العذبة في أستراليا باتت مهددة بالانقراض. ويتأثر ما يقرب من 60 بالمئة منها بأزمة المناخ بشكل مباشر. وتكافح الأسماك من أجل التغلب على موجات الجفاف الشديدة نظراً لمعدلات غير مسبوق في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. كما تتعرض للمنافسة في بيئتها من الأنواع المستجدة التي راحت تستعمرها.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر عودة للتعافي بعد ثلاثة عقود من العمل طائر غوام ريل هو ثاني طائر في التاريخ يتعافى بعد إعلان انقراضه في البرية. موطنه الأصلي في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ، وقُضي على أعداد كبيرة منه من قبل أفعى الشَجَر البُنِية بعد أن تم توطينها الجزيرة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. لكن برنامجاً استمر 35 عاماً أعاد الحياة لطير جزيرة غوام بجزيرة كوكوس المجاورة ورغم ذلك لا زال هذا الحيوان معرض لخطر الشديد.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر العقرب المزيف مهدد بسبب الصرصور الأمريكي دخلت العقارب الزائفة القائمة الحمراء باعتبارها مهددة بالانقراض، ويبلغ طول العقرب 1.5 سنتمتر ويعيش على جزيرة مساحتها 5 هكتارات قبالة جزيرة أسينشين القاحلة الواقعة في المحيط الأطلسي بين إفريقيا والبرازيل، وبات الوحش الصغير يفقد موطنه بسبب الصرصور الأمريكي الدخيل على الجزيرة.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر الأرنب الأوروبي على القائمة الحمراء على الرغم من انتشار الأرانب الأوروبية على نطاق واسع في القارة العجوز إلا أنها أصبحت شبه مهددة بالانقراض في موطنها الأصلي بإسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا. إذ باتت هذه الأرانب فريسة رئيسية للوشق الإيبيري المهدد بالانقراض وملك العقبان الإسباني، أما السبب الرئيسي عن تراجع أعداد الأرانب الأوروبية بنسبة 70 بالمئة فهو مرض الأرانب النزفية.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر انقراض النبات: شجرة الاوكالبتوس في حين أن 812 نوعاً من أنواع أشجار الاوكالبتوس البالغ عددها 826 نوعاً توجد في أستراليا فقط، فقد أُدرجت هذه الشجرة على القائمة الحمراء في آخر تحديث لها، فما يقارب من 25 بالمئة من أنواع الاوكالبتوس التي تغطي مناطق واسعة من أستراليا باتت مهددة بالانقراض، ومنها شجرة اوكالبتوس مولوكانا التي تعد المصدر الغذائي الوحيد لحيوان الكوالا.

أفول عالم الحيوان والنبات.. القائمة الحمراء تدق ناقوس الخطر الفقاريات في انحسار سريع منذ أن أدى الصيد الجائر إلى انقراض النمر التسماني قبل منذ قرن من الزمان، فقد طال الانقراض قرابة 500 نوعاً من الفقاريات، وفقاً لفريق بحثي أكد في عام 2015 أن كل سادس حالة انقراض سببها الإنسان، كما أن التغيير المناخي وتجارة الحيوانات يسرعان من وتيرة انقراض الأنواع. ستيوارت براون / ع.ك.أ



وعلى نحو مماثل، فإن الحيتان من نوع ”شمال الأطلسي الصائب“ هي أيضا معرضة للانقراض، حتى إنه في عام 2018 كان لايزال هناك 250 حيوانا من هذا النوع فقط على قيد الحياة. ويعد الصيد السبب الرئيسي لهذا التراجع في أعداد الحوت حيث تترك سفن الصيد شباكها في مياه المحيطات ما يهدد الحياة البحرية خاصة حياة الكائنات الأكبر حجما.

وكان من المفترض عقد عدة اجتماعات في الصين تحت مظلة الأمم المتحدة هذا العام لصياغة اتفاق دولي جديد بشأن الحفاظ على ”التنوع الحيوي"، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل الأمر إلى العام القادم، وفقا لموقع CGTN الصيني.

د.ب/ و.ب (د ب أ)