أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش

تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.
يجول فريق التصوير في رحلة عبر بنغلاديش لفهم أسباب غمر ثلاثة أرباع البلاد جراء فيضان الأنهار كل عام. تُظهر هذه الرحلة كيف تهدد الفيضانات الأمن الغذائي للبلاد، وكيف يتسبب تآكل الأراضي الزراعية في تشريد الآلاف وكيف يضطر لاجئو المناخ إلى مغادرة منازلهم من أجل النجاة بحياتهم.
في الطريق، يلتقي فريق الفيلم بسكان قرى وبلدات يحاولون التكيف مع تغير المناخ من خلال البدء في زراعة المنتجات الزراعية فوق سطح الماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد 11% من مساحة البلاد في الثلاثين عاما القادمة.
مواعيد البث
DW عربية
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
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