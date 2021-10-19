 أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش | تقارير جديدة | DW | 09.11.2021

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تقارير جديدة

أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش

تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.

Dokumentation Ein Fluss in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta

Dokumentation Ein Fluss in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta


يجول فريق التصوير في رحلة عبر بنغلاديش لفهم أسباب غمر ثلاثة أرباع البلاد جراء فيضان الأنهار كل عام. تُظهر هذه الرحلة كيف تهدد الفيضانات الأمن الغذائي للبلاد، وكيف يتسبب تآكل الأراضي الزراعية في تشريد الآلاف وكيف يضطر لاجئو المناخ إلى مغادرة منازلهم من أجل النجاة بحياتهم.
 

Dokumentation Ein Fluss in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta


في الطريق، يلتقي فريق الفيلم بسكان قرى وبلدات يحاولون التكيف مع تغير المناخ من خلال البدء في زراعة المنتجات الزراعية فوق سطح الماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد 11% من مساحة البلاد في الثلاثين عاما القادمة.


 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 07:15 UTC
الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
 

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