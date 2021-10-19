أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش



يجول فريق التصوير في رحلة عبر بنغلاديش لفهم أسباب غمر ثلاثة أرباع البلاد جراء فيضان الأنهار كل عام. تُظهر هذه الرحلة كيف تهدد الفيضانات الأمن الغذائي للبلاد، وكيف يتسبب تآكل الأراضي الزراعية في تشريد الآلاف وكيف يضطر لاجئو المناخ إلى مغادرة منازلهم من أجل النجاة بحياتهم.





في الطريق، يلتقي فريق الفيلم بسكان قرى وبلدات يحاولون التكيف مع تغير المناخ من خلال البدء في زراعة المنتجات الزراعية فوق سطح الماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد 11% من مساحة البلاد في الثلاثين عاما القادمة.







مواعيد البث

DW عربية

الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC

الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC

الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC

الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC

الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC

الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC

الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC

الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC

الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 07:15 UTC

الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC



الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق