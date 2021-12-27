أنهار في خطر - تلوث تشي تاروم في إندونيسيا



على الرغم من تلوث مياهه إلا أن نهر تشي تاروم الذي يبلغ طوله 270 كلم يروي الأراضي الزراعية التي تؤمن منتجات غذائية لقرابة 30 مليون شخص في جميع أنحاء جاوة الغربية. تحاول الحكومة الإندونيسية تحسين حالة النهر الملوث ضمن مشروع "حاروم تشي تاروم " البيئي.





يرافق الفيلم الوثائقي الجيش الإندونيسي أثناء تنفيذ عملية تنظيف النهر التي ستكلف ملايين الدولارات. هناك أيضًا نشطاء بيئيون يحاربون رمي النفايات كالمواد الكيميائية من المنشآت الصناعية.

تقدر منظمة الصحة العالمية أنه إذا استمر النمو السكاني العالمي على حاله فإنه سيضطر 50 ٪ من سكان العالم بعد 30 عاما للعيش في مناطق قاحلة. إذ يتسبب تغير المناخ أيضًا في تسريع أزمة المياه التي ستؤدي حتماً إلى نشوب صراعات في المناطق المتضررة.





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