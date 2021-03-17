 أنكر وجود كورونا وحذر من اللقاحات ـ وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أنكر وجود كورونا وحذر من اللقاحات ـ وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي

بعد إنكاره لوجود كورونا في بلده وتحذيره من اللقاحات، غيب الموت الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، الذي اختفى عن المشهد فترة لتثار شائعات إصابته بالفيروس. وبوفاته ستصبح نائبته سامية حسن أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

الرئيس التنزاني جون ماغوفولي يتوفى عن 61 عاما

الرئيس التنزاني جون ماغوفولي يتوفى عن 61 عاما

أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021) وفاة الرئيس جون ماغوفولي عن 61 عاما، بعد أن غاب أسبوعين عن الحياة العامة، مثيرا تكهنات بشأن حالته الصحية.

مختارات

حوالي 50 عاملة تنزانية روينَ قصصهنّ لـ"هيومن رايتس ووتش" بأنهنّ تعرّضن لانتهاكات جسدية ونفسية أثناء عملهنّ سابقاً في كل من سلطنة عُمان والإمارات، لكنّ مسقط ترفض وصف ما تعرضن له النساء ينطبق على العاملات لديها.

شهدت إحدى قرى تنزانيا حرق سبعة أشخاص اتهموا بالسحر على يد عدد من سكان القرية الذين أضرموا النيران في عدد من المنازل. واعتقلت السلطات أكثر من 20 مشتبهاً به ومن المقرر محاكمتهم بتهمة القتل.

وكان ماغوفولي من أبرز المتشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد. ولم يظهر علنا منذ 27 فبراير/ شباط، مما أثار شائعات عن إصابته بكوفيد-19. ونفى مسؤولون في 12 مارس/ آذار أنه مريض.

وقالت نائبة الرئيس على محطة (تي.بي.سي) الرسمية "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج". وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية وأعلنت 14 يوما من الحداد وتنكيس الأعلام.

وبعد إعلان الوفاة، قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازي في وفاة ماغوفولي. وقال في بيان نشره على تويتر "الأمة ستتذكره من أجل مساهمته في تنمية بلادنا".

أول رئيسة لدولة بشرق أفريقيا

ووفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاما) الرئاسة لباقي ولاية الراحل ماغوفولي البالغة خمس سنوات والتي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بولاية رئاسية ثانية. وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

وكان الغياب الأخير لرئيس الدولة عن الرأي العام قد اثار تكهنات بأنه مصاب بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا. ونفي ماغوفولي، البالغ من العمر 61 عامًا، منذ فترة طويلة وجود فيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وكان يحذر من اللقاحات المضادة للفيروس المستجد.

ورفض مسؤولون حكوميون ادعاءات زعماء المعارضة بمرض الرئيس قائلين إنه لا أساس لها من الصحة، ومن بينها ادعاء زعيم المعارضة تندو ليسو، الأسبوع الماضي بأن ماغوفولي أصيب بفيروس كورونا، وإنه نقل إلى نيروبي، عاصمة كينيا، لتلقي العلاج. وتوعدت الحكومة مطلقي الشائعات حول صحة الرئيس بالسجن، وبقيت متكتمة حول وضعه.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:52

تأثيرات كورونا على تنزانيا

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  