 أنقرة ودعوتها للمصالحة مع دمشق.. بداية ″التطبيع″ مع الأسد؟ | مسائية DW | DW | 15.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

أنقرة ودعوتها للمصالحة مع دمشق.. بداية "التطبيع" مع الأسد؟

بعد تصريحات تشاوش أوغلو...تظاهرات حاشدة في شمال سوريا تنديداً بدعوة أنقرة إلى 'مصالحة' بين النظام السوري والمعارضة .. ما دوافع التوجه التركي المعلن.. وما مدى تنفيذه؟

المزيد من المركز الإعلامي

العملية التركية المحتملة في شمال سوريا.. تهديدات وتحذيرات

العملية التركية المحتملة في شمال سوريا.. تهديدات وتحذيرات 27.07.2022

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر 16.06.2022

أعلنت تركيا عن نيتها احتلال مناطق حدودية أخرى في سوريا، بما في ذلك منبج ومحيطها.

مدينة منبج السورية تتهيأ للحرب مع تقدّم الجيش الوطني الموالي لتركيا 30.06.2022

السيارات الأوروبية تغزوا الشمال السوري وتلقى رواجا واسعا بين السوريين. فما سر هذا الإقبال؟

كيف تغزو السيارات الأوربية المستعملة الشمال السوري رغم الحرب؟ 28.12.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مظاهرات متنافسة في العراق.. هل يأتي حل الأزمة من الشارع؟

مظاهرات متنافسة في العراق.. هل يأتي حل الأزمة من الشارع؟ 15.08.2022

تعليق ألمانيا عملياتها العسكرية بمالي.. ماذا يعني للبلدين؟

تعليق ألمانيا عملياتها العسكرية بمالي.. ماذا يعني للبلدين؟ 12.08.2022

أنقرة ودعوتها للمصالحة مع دمشق.. بداية التطبيع مع الأسد؟

أنقرة ودعوتها للمصالحة مع دمشق.. بداية "التطبيع" مع الأسد؟ 12.08.2022

رهائن للحصول على الأموال.. فصل جديد في أزمات لبنان؟

"رهائن للحصول على الأموال.. "فصل جديد في أزمات لبنان؟ 11.08.2022

المزيد مسائية DW

تضارب مواقف باريس وواشنطن تجاه سياسة سعيّد.. ما الخلفيات؟

تضارب مواقف باريس وواشنطن تجاه سياسة سعيّد.. ما الخلفيات؟ 10.08.2022

بلينكن في جولة أفريقية.. احتدام صراع العمالقة على القارة السمراء؟

بلينكن في جولة أفريقية.. احتدام صراع العمالقة على القارة السمراء؟ 10.08.2022

أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟

أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟ 09.08.2022

مداهمة مقر إقامة ترامب بفلوريدا.. ما الخلفيات والتداعيات؟

مداهمة مقر إقامة ترامب بفلوريدا.. ما الخلفيات والتداعيات؟ 09.08.2022

اقرأ أيضا

26.05.2021 People hold opposition flags during a demonstration against Syria's President Bashar al-Assad and presidential elections, in the opposition-held Idlib, Syria May 26, 2021. REUTERS/Khalil Ashawi

تظاهر الآلاف شمال سوريا احتجاجا على دعوة تركيا للمصالحة مع النظام 12.08.2022

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق شمال سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري، بعد دعوة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للمصالحة بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".

IDLIB, SYRIA - MARCH 01: A military vehicle is seen near Jabal al-Zawiya town on March 01, 2020 after moderate opposition reclaims 9 villages in SyriaÄôs Idlib. The Syrian National Army and moderate opposition forces, with the help of the Turkish Armed Forces, reclaimed nine villages in northwestern Syria from the regime forces, who has openly disregarded the Astana and Sochi agreements. Ahmet H. Hatib / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ألمانيا تحذر تركيا من شن عمل عسكري شمال سوريا 20.07.2022

عبرت وزارة الخارجية الألمانية، على لسان المتحدث باسمها عن معارضتها لشن تركيا أي عملية عسكرية شمال سوريا. فيما اعتبر الرئيس التركي أن خيار العمل العسكري يبقى مطروحا.

July 19, 2022, Tehran, Tehran, Iran: A handout photo made available by the Iranian presidential office shows Iran's President EBRAHIM RAISI (C), Russian President VLADIMIR PUTIN (L), and Turkish President RECEP TAYYIP ERDOGAN (R) during a trilateral summit in Tehran, Iran, on 19 July 2022. The tripartite summit on Syria is held in the so-called Astana format and shall discuss the process in the conflict. (Credit Image: Â© Iranian Presidency via ZUMA Press Wire

قمة طهران .. بوتين يشيد وأردوغان ينتظر دعما في شمال سوريا 19.07.2022

في قمة طهران، تقدم في المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تصدير القمح من أوكرانيا، وبشأن الفصائل الكردية شمال سوريا يقول أردوغان إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا، مشيرًا إلى أن "الكلام لا يكفي".

In this picture released by the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, left, speaks during his meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan, second right, as Iranian President Ebrahim Raisi, sits at right, in Tehran, Iran, Tuesday, July 19, 2022. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

قبيل قمة ثلاثية ـ خامنئي يحذر أردوغان من شن عملية عسكرية شمال سوريا 19.07.2022

حذر المرشد الأعلى لإيران خامنئي الرئيس التركي أردوغان من شن عملية عسكرية تريدها أنقرة في شمال سوريا، مؤكدًا أنها ستزعزع استقرار المنطقة. وتُعقد في طهران قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا تركّز على ملف النزاع في سوريا.