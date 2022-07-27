أنقرة ودعوتها للمصالحة مع دمشق.. بداية "التطبيع" مع الأسد؟

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بعد تصريحات تشاوش أوغلو...تظاهرات حاشدة في شمال سوريا تنديداً بدعوة أنقرة إلى 'مصالحة' بين النظام السوري والمعارضة .. ما دوافع التوجه التركي المعلن.. وما مدى تنفيذه؟
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق شمال سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري، بعد دعوة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للمصالحة بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".
عبرت وزارة الخارجية الألمانية، على لسان المتحدث باسمها عن معارضتها لشن تركيا أي عملية عسكرية شمال سوريا. فيما اعتبر الرئيس التركي أن خيار العمل العسكري يبقى مطروحا.
في قمة طهران، تقدم في المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تصدير القمح من أوكرانيا، وبشأن الفصائل الكردية شمال سوريا يقول أردوغان إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا، مشيرًا إلى أن "الكلام لا يكفي".
حذر المرشد الأعلى لإيران خامنئي الرئيس التركي أردوغان من شن عملية عسكرية تريدها أنقرة في شمال سوريا، مؤكدًا أنها ستزعزع استقرار المنطقة. وتُعقد في طهران قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا تركّز على ملف النزاع في سوريا.
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