أنقرة: مقتل عدة أشخاص في هجوم على شركة لصناعات الطيران

أسفر هجوم "إرهابي" أمام مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة، عن سقوط "قتلى وجرحى"، حسبما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار وإطلاق نار.

ذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم سماع دوى انفجار وطلقات رصاص فى مقر شركة "توساش" للصناعات الفضائية والدفاعية. وقالت قناة "خبر تورك"، الأربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، إن سبب الانفجار قد يكون عملا انتحاريا.

وأفادت قناة "إن تي في" التركية بأنه تم إرسال قوات أمن وسيارات إسعاف ورجال إطفاء إلى الموقع. وتم نقل موظفي الشركة، التي تقع في ضواحي العاصمة أنقرة إلى موضع آمن، وفقا للتقارير. ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأورد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة إكس: "وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء (TUSAS) في أنقرة. للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم".

وأفادت قناة "خبر تورك" عن احتجاز "رهائن" من دون مزيد من التفاصيل، مشيرة الى أن الهجوم لا يزال جاريا. وأشارت قناة "ان تي في" الخاصة إلى إطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي. ووفق صور بثّتها القنوات التركية، تصاعد دخان أبيض كثيف بعد الانفجار على أمام مدخل مقر الشركة.

ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن هذه العملية. وشكّلت إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية بما في ذلك المسيّرات مثل "بيرقدار"، نحو 80 بالمئة من من صادرات تركيا في 2023، أي نحو 10,2 مليار دولار.

ويذكر أن ميليشيات كردية وتنظيم "داعش" وجماعات يسارية متطرفة شنت هجمات في تركيا في السابق.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)