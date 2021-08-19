"أنقذوا رياضيات أفغانستان قبل فوات الأوان!"

دعت الأفغانية سميرة أصغري عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الولايات المتحدة إلى المساعدة في مغادرة أبرز الرياضيات وأفراد طواقمهن الفنية في أفغانستان أراضي بلادهم "قبل فوات الأوان" بعد سيطرة طالبان.

وخلال حكم طالبان ما بين 1996 و2001 منعت النساء من العمل ولم يسمح للفتيات بالذهاب إلى المدارس كما فرض على النساء ارتداء البرقع وعدم الخروج من المنزل إلا بصحبة أحد الأقرباء من الذكور. وقالت طالبان مؤخرا إنها ستحترم حقوق النساء في إطار الشريعة الإسلامية.

مشاهدة الفيديو 01:20 شارك لاجئة أفغانية تشارك في سباقات الأولمبياد للدراجات إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3wUL6 شابة أفغانية تشارك في أولمبياد طوكيو ضمن فريق اللاجئين

لكن لاعبة السلة السابقة أصغري تقول إنها تخشى على سلامة الرياضيات الأفغانيات رغم ذلك. وخاطبت أصغري (27 عاما) العديد من الأطراف مثل الاتحاد الأمريكي لكرة السلة واللجنة الأولمبية الأمريكية والسفير الأمريكي في كابول قائلة عبر تويتر "الرياضيات الأفغانيات وطواقمهن الفنية والمرتبطين بهن في حاجة إلى مساعدتكم. علينا إبعاد هؤلاء عن أيدي طالبان. أرجوكم افعلوا شيئا قبل فوات الأوان".

وأصبحت أصغري أول عضو في اللجنة الأولمبية الدولية من أفغانستان في 2018.

وبعد سيطرة طالبان حثت خالدة بوبال قائدة المنتخب النسائي الأفغاني لكرة القدم والمقيمة في كوبنهاغن عاصمة الدنمرك اللاعبات في بلادها على حذف حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي والتخلص من الأدوات والملابس الرياضية واخفاء هوياتهن من أجل سلامتهن.

ا.ف/ و.ب (رويترز)