أنقذت أكثر من 400 مهاجر.. السماح لسفينة إنقاذ ألمانية بالرسو في صقلية

منحت السلطات الإيطالية تصريحاً لسفينة ألمانية تقل أكثر من 400 مهاجر تم إنقاذهم من قوارب في عرض البحر الأبيض المتوسط، بأن ترسو في ميناء بوتسالو بجزيرة صقلية.

وأعلنت النبأ منظمة سي- ووتش التي تدير سفينة "سي- ووتش 3"، ومقرها برلين، عبر موقع تويتر اليوم الجمعة.

وغالبًا ما يجرؤ مهاجرون وطالبو لجوء على المجازفة بأرواحهم في رحلة شديدة الخطورة من سواحل ليبيا أو تونس باتجاه السواحل الأوروبية.

ونقل الطاقم المهاجرين إلى السفينة خلال عدة عمليات إنقاذ يومي الأحد والاثنين الماضيين وظلت السفينة تبحث عن ميناء ترسو فيه منذ ذلك الحين حتى يتمكن طاقمها من إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في ميناء.

ووفقاً لتقارير صحفية، فقد تحرك خفر السواحل لإحضار من تم إنقاذهم إلى بر الأمان. وقام خفر السواحل الإيطالي بنقل سيدة حامل في شهرها الأخير من على متن السفينة ليلة الأربعاء/ الخميس، ونقل ثلاث نساء يعانين من حروق وسيدة أخرى حامل من السفينة في وقت سابق.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن ساحل إقليم كالابريا، جنوبي إيطاليا، شهد وصول عدة دفعات من المهاجرين يومي الخميس والجمعة.

وتصل أعداد من الأشخاص بانتظام إلى سواحل إيطاليا في رحلتهم إلى أوروبا على أمل الحصول على حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى Sea-Watch ، تعمل منظمات خاصة أخرى بانتظام في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​لإنقاذ المهاجرين من الغرق.

ع.ح./ف.ي (د ب أ)