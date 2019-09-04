 أنف كوستا يتسبب في شهرة مدافع تشيلسي | عالم الرياضة | DW | 09.10.2019

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عالم الرياضة

أنف كوستا يتسبب في شهرة مدافع تشيلسي

بعدما تسبب في إصابة زميله السابق في تشيلسي دييغو كوستا بكسر في أنفه، كشف مدافع "البلوز" فيكايو توموري عن تبعات هذه الحادثة على حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر. فيما يستعد توموري للعب لأول مرة بقميص منتخب "الأسود الثلاثة".

Atletico Madrids - Diego Costa (Getty Images/AFP/G. Bouys)

صورة أرشيفية.

تسير أمور لاعب فريق تشيلسي فيكايو توموري بشكل جيد للغاية هذا الموسم، فالمدافع الإنجليزي الشاب بدأ شيئا فشيئاً في تثبيت أقدامه في تشكيلة "البلوز"، فضلاً عن المناداة عليه للمرة الأولى بهدف اللعب بقميص منتخب "الأسود الثلاثة".

ورغم أن أسهم فيكايو توموري بدأت الآن ترتفع في بورصة اللاعبين، بيد أن هذا المدافع الشاب (21 عاماً) اكتسب منذ سنوات شهرة واسعة، بسبب واقعة مع زميل سابق له في تشيلسي. فقد كشف فيكايو توموري أن كسره لأنف لاعب تشيلسي السابق دييغو كوستا أكسبه شهرة واسعة في المدرسة، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية.

مختارات

يبدو أن قصة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع تشيلسي، قد وصلت إلى الفصل الأخير بعدما تراجع الفريق اللندني كثيرا، وبات يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم. أربعة قرارات ساهمت في خفوت وهج أنطونيو كونتي. (11.05.2018)

أثار فيديو بثه مهاجم تشيلسي دييغو كوستاعلى موقع إنستغرام جدلا كبيرا بعدما ظهر في إحدى الحفلات الخاصة يرتدي قميص فريقه السابق أتليتيكو مدريد. ولم يسلم مدرب تشيلسي كونتي الذي تخلى عن خدمات كوستا من سخرية اللاعب الإسباني. (17.07.2017)

وكان فيكايو توموري طالباً في المدرسة عندما اصطدم مع دييغو كوستا في التدريبات. وعن هذه الحادثة، قال المدافع الواعد "كنت في المدرسة ولم أكن أعرف حقاً أنني فعلت ذلك. لقد كانت حادثة. كانت كرة مشتركة بيننا"، وأضاف: "لقد ضرب كوستا رأسي من الخلف وكسر أنفه".

وتابع توموري حديثه عن هذه الحادثة قائلاً "لم أكن أعرف حتى اليوم التالي عندما (انتشر الخبر) على الصحف. لقد تلقيت العديد من الرسائل كما لو أنني كنت أقصد ذلك"، وأردف: "عدت إلى المدرسة وكان الناس يسألونني (عن هذه الحادثة)...لكن (كوستا) كان على ما يرام ولم يضربني في التدريبات بعد ذلك". يشار إلى أن دييغو كوستا اضطر إلى اللعب بقناع بعد هذه الحادثة.

من جهة أخرى، يواصل تشيلسي نسقه التصاعدي هذا الموسم من مباراة إلى آخرى تحت قيادة المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد. وتأمل جماهير "البلوز" أن ينجح الفريق في اقتناص لقب ما نهاية الموسم.

  • Jan Ullrich erklimmt für das Team T-Mobile bei der Tour de Suisse 2005 per Rennrad einen Anstieg bei Ulrichen (Foto: AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    يان أولريش.. المنشطات

    يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

  • Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich spricht 2014 nach einem Gerichtsprozess in Thurgau in der Schweiz zur Presse (Foto: picture-alliance/Keystone/Gian Ehrenzeller)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

  • Marion Jones sprintet mit hochgerissenen Armen als erste über die Zielline im Olympiastadion von Sydney (Foto: picture-alliance/dpa/J. Haynes)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني

    بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

  • Marion Jones steht vor dem Gerichtsgebäude in White Planes, New York, und spricht zu den Medien (Foto: picture-alliance/epa/P. Foley)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سجن وسحب الميداليات

    اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

  • Lance Armstrong fährt bei der Tour de France 2002 im gelben Trikot vor dem Arc de Triumph über denn Camps Élysées (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا

    نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

  • Lance Armstrong bei einem Interview 2011 in Austin Texas (Foto: picture-alliance/AP/T. Nguyen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سقوط رياضي

    رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

  • Der Deutsche Jonas Plass (links) und Südafrikaner Oscar Pistorius (rechts) laufen in der Qualifikation der 4x400-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Degu (Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    أوسكار بيستوريوس

    تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

  • Oscar Pistorius erreicht in Begleitung der Polizei ein Gericht in Pretoria, Südafrika (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Mohamed).

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بيستوريوس يقترف جريمة قتل

    عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

  • Argentiniens Superstar Diego Maradona küsst den Weltpokal nach dem WM-Finale 1986 (Foto: picture-alliance/Sven Simon)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    دييغو مارادونا...بطل العالم

    فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

  • Die Begleiter von Diego Maradona müssen ihn festhalten, damit er beim WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien nicht von der Tribüne stürzt (Foto: picture-alliance/dpa/Tass/P. Kovalev)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

  • Boris Becker hechtet im Wimbledon-Finale 1985 nach dem Tennisball (Foto: picture-alliance/dpa/Rüdiger Schrader)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بوريس بيكر...فجأة نجم

    عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

  • Boris Becker (rechts) schüttelt Faustin Archange Touadéra (links), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die Hand (Foto: picture-alliance/AP Photo/Irile Moser Rechtsanwälte PartG)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    إفلاس بوريس

    سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

لعل الوصول إلى القمة أمر صعب، لكن البقاء في القمة أصعب ، وهذا قد ينطبق على بعض الرياضيين، الذين تحدوا نواميس الطبيعة وتسلقوا سلم النجاح في فترة وجيزة، بيد أن المطاف انتهى بهم إلى قاع الفشل وغرف المحاكم والسجون. (15.08.2018)  

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