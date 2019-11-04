 أنفقت آلاف الدولارات وغيرت لون مقلتها باستخدام الوشم.. والنتيجة صادمة | عالم المنوعات | DW | 04.11.2019

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منوعات

أنفقت آلاف الدولارات وغيرت لون مقلتها باستخدام الوشم.. والنتيجة صادمة

تصبغ شعرها بالأزرق بعد أن أجرت عمليات تجميل وتعديلات كثيرة وأدمنت على وشم مختلف أنحاء جسدها، حتى وصل بها الأمر إلى وشم مقلة عينها. ولكن النتيجة كانت صادمة. فهل ستتوقف الآن عن إجراء المزيد من عمليات التعديل والوشم؟

China Tattoos Kaiserschnitt (Reuters/A. Song)

أنفقت 26 ألف دولار لتعديل شكلها وتحويل جسدها إلى "لوحة فنية". هذه "اللوحة" تشكلت باستخدام حوالي 200 وشم. إنها الأسترالية أمبر لوك (24 عاما)، والتي قسمت لسانها إلى نصفين وأطالت شحمة أذنها وكبّرت ثدييها ونفخت شفتيها ووجنتيها. كما أنها تصبغ شعرها بشكل دائم باللون الأزرق وتطلق على نفسها لقب "التنين الأبيض أزرق العينين".

مختارات

طور العلماء وشما ألكترونيا يمكن لصقه على الجلد لقياس الأنشطة العضلية للجسم دون الحاجة لاستخدام الأقطاب الكهربائية التي يتضجر الكثيرون من ارتدائها، ويمكن استخدامه أيضا في دراسة الأمراض العصبية والتحكم في الأطراف الصناعية. (25.07.2016)

حذرت دراسة حديثة نشرتها مجلة شتيرن الألمانية من أن مخاطر الوشم على الجسم هي أخطر مما كان يعتقد حتى الآن، كما حذرت وزارة الصحة الألمانية من إمكانية تؤدي الندوب الناتجة عن الوشم للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والأيدز. (30.06.2016)

أما عملية التجميل الأخيرة التي خضعت لها فكانت خطيرة وبحاجة إلى شجاعة كبيرة تصل إلى حد التهور، إذ رسمت وشما على مقلة عينها. لكن هذه العملية لم تكن مثل العمليات السابقة، إذ أدت إلى إصابتها بالعمى الكامل لمدة ثلاثة أسابيع.

وتصف العملية وخطورتها بالقول "لا أستطيع أن أصف لكم شعوري حينها" وتضيف متحدثة عمّا عانته من آلام ومخاطر أثناءها "بمجرد اختراق الحبر مقلة العين، شعرت وكأنه (رسام الوشم) قد أمسك بعشر شطايا من الزجاج وفركها في عيني"، وتقول إن ذلك حدث "أربع مرات لكل عين". حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن حوار لها مع قناة "Barcroft Tv" البريطانية.

وتعتقد أمبر أن رسام الوشم قد وخز الإبرة وحقن الحبر عميقا في مقلة عينها، ويبدو أن ذلك قد أدى إلى إصابتها بالعمى التام لمدة ثلاثة أسابيع بعد العملية. وقد سبب ذلك حزنا شديدا لوالدتها فيكي، التي انهارت وبكت بحرقة وقالت لقناة "Barcroft Tv" موجهة كلامها لابنتها "لماذا تفعلين ذلك بنفسك؟ تعرفين أنه خطير".

لكن يبدو أن معاناة أمبر وإصابتها بالعمى قد جعلها تعيد التفكير في عمليات التجميل والوشم التي كانت تفكر بها وتريد إجراءها مستقبلا. إذ أنها تخطط لتغطية جسمها بالكامل ولا تترك أي مساحة منها بدون وشم حتى عيد ميلادها الخامس والعشرين في شهر مارس/ آذار القادم. ونقلت عنها صحيفة ديلي ميل على موقعها الالكتروني قولها "لا أخطط لإجراء عمليات تعديل متطرفة/ قاسية على جسمي بهذه الطريقة، فلا مزيد من تقسيم اللسان ولا مزيد من وشم العين".

لكن يبدو أنها لن تخضع لعمليات تجميل وتعديل ووشم خطيرة مثل الأخيرة، أما غير ذلك من العمليات فستجريها، مثل عملية تكبير وتكوير مؤخرتها حسب موقع "Tag24" الألماني الذي أفاد بأنها تعتزم إجراء هذه العملية من خلال شفط بعض الشحوم من مواقع معينة في جسمها ومن ثم حقنها في منطقة المؤخرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أمبر لوك لم تكن راضية عن شكلها الأساسي وبدأت برسم الوشم على جسدها وإجراء تعديلات قبل نحو عشر سنوات، وتقول إنها ليست نادمة على ما قامت به وإن ذلك زادها ثقة بالنفس.

ع.ج/ف.ي

  • Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid Toni Kroos (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!

  • David Beckham gibt Autogramme (picture-alliance/dpa/Globe-ZUMA)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".

  • Frankreich Fußballer Zlatan Ibrahimovic (picture-alliance/dpa/Y. Valat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.

  • Screenshot Twitter Jerome Boateng (Twitter/Jerome Boateng)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.

  • Deutschland Fußball Trainingslager Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/K.-J. Hindenbrand)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.

  • Screenshot Twitter FC Barcelona (Twitter/FC Barcelona)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.

  • Argentinien Lionel Messi (picture-alliance/dpa/D.Magno)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.

  • Fußball Champions League Finale 2016 Real Madrid - Atletio Madrid Ronaldo (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا


 

مختارات

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

هناك شيء ما لا يمكن لنجوم كرة القدم الاستغناء عنه في هذه الأيام: "الوشم". المثير للانتباه أن الإقبال على زيادة عدد هذه الوشوم وزيادة حجمها مرغوب جداً، حتى وإن لم يكن منظرها جميلاً بالنسبة للناظر (19.12.2017)  

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