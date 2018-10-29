 أنغيلا ميركل لن تسعى لولاية جديدة كمستشارة لألمانيا | أخبار | DW | 29.10.2018

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أخبار

أنغيلا ميركل لن تسعى لولاية جديدة كمستشارة لألمانيا

ذكرت مصادر سياسية في ألمانيا أن المستشارة أنغيلا ميركل لا تعتزم الترشح من جديد لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمره العام في ديسمبر المقبل. كما يبدو أنها تعتزم عدم الترشح لولاية جديدة في منصبها كمستشارة.

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

لا تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الترشح مجددا لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في حزب ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

وذكرت المصادر أن ميركل أعلنت ذلك بعدما صرحت أمام قيادة حزبها المسيحي الديمقراطي عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب. ويعني هذا استبعاد ترشح ميركل مجددا لمنصب المستشارية. وبحسب المصادر، قالت ميركل خلال اجتماعها مع هيئة رئاسة الحزب إنها لا تعتزم أيضا شغل أي مناصب في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على سبيل المثال.

مختارات

خسرت أكبر الأحزاب في بافاريا أصوات ناخبيها. وسجل الحزب المسيحي الاجتماعي، شقيق حزب ميركل، أسوأ نتيجة له منذ 1950، وسجل الاشتراكيون أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق. والآن يريد الجميع التركيز على انتخابات ولاية هيسن هذا الشهر. (15.10.2018)

خلفت خسارة مساعد ميركل، فولكر كاودر، لمنصبه كرئيس كتلة التحالف المسيحي في البرلمان ـ بوندستاغ ـ ردود فعل سياسية كبيرة في البلاد. خبير ألماني يرى أن نجاحات حزب البديل الشعبوي تعتمد كثيرا على صورة ميركل. (26.09.2018)

وكانت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة ميركل قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن ميركل أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة لحزبها في الانتخابات المحلية بولاية هيسن غربي البلاد.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين أن ميركل أعلنت ذلك بوضوح خلال جلسه لرئاسة الحزب الاثنين. إلا أنها ستستمر في أداء مهمتها كمستشارة للبلاد. وقال مسؤول في الحزب طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن ميركل "لن تترشح لرئاسة الحزب".
وذكر موقع "شبيغل أونلاين" اليوم الإثنين أن ميركل كانت أصلا تخطط للترشح من جديد لرئاسة الحزب خلال الاجتماع العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكانت المستشارة قد قالت في تصريحات تليفزيونية في فبراير/ شباط الماضي "بالنسبة لي فإن الوظيفتين (رئاسة الحزب ومنصب المستشارة) (ينبغي أن يكونا) في يد واحدة من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وهذا سيبقي هكذا".

ومن المتوقع اختيار خليفة لميركل خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ. ويعتزم الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، الترشح لشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، حسبما ذكرت مصادر مقربة من ميرتس لـ(د.ب.أ) اليوم الإثنين. وميرتس، وهو خبير اقتصادي، اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات تقريبا، لكنه عاد للظهور مجددا خلال الأيام الماضية. 

يذكر أن ميركل تم انتخابها في أبريل/ نيسان 2000 كرئيسة للحزب بأغلبية ساحقة. حيث حصلت خلال الاجتماع العام للحزب في مدينة إيسن على أصوات 897 من بين 935 صوت صحيح للاعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Landtagswahl Bayern CSU (Reuters/M. Dalder)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    برلمان بافاريا ونتائج تاريخية

    أسفرت انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن خسارة تاريخية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) وكذلك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الشريكان لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي في الحكومة الألمانية.

  • Bayern Landtagswahl Schulze, Söder und Aiwanger (picture-alliance/dpa/L. Barth-Tuttas)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    خسارة تاريخية للحزب البافاري

    خسر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها على مدار 50 عاما، وحصل في انتخابات 2018 على 37,3% من جملة الأصوات، أي بخسارة 10,4% عن انتخابات عام 2013، وفقا للنتائج الأولية. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر (منتصف الصورة) إنها خسارة "مؤلمة" و "نقبل نتيجة الانتخابات بتواضع".

  • Landtagswahl in Bayern | Reaktion Natascha Kohnen SPD (Reuters/M. Rehle)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    أكبر خسارة في تاريخ الاشتراكيين

    أما الخاسر الأكبر للانتخابات في بافاريا فكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,6% وهي أسوأ نتيجة انتخابات في تاريخه، فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في بافاريا 20,6%. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية في بافاريا ناتاشا كونن (الصورة) خامس قوة في البرلمان البافاري.

  • Bayern Landtagswahl Hartmann und Schulze | Jubel (Reuters/A. Gebert)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الخضر يحققون فوزا تاريخيا

    أما الفائز الأكبر فهو حزب الخضر المعارض. فقد حقق الخضر نسبة 17,8%، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9,2% عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة في تاريخ الحزب في الولاية. وقالت المرشحة الرئيسية للحزب كاتارينا شولتسه (الصورة) وهي تصف تلك اللحظة "لقد قفز قلبي" من الفرحة.

  • Bayern Landtagswahl 2018 | AfD Wahlparty (DW/H. Kiesel)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الشعبويون يحصدون الأصوات من لاشئ

    كما سجل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، انتصارا كبيرا حيث حصل على 10,6% من الأصوات، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات في بافاريا. وبذلك يكون رابع قوة في البرلمان، خلف الناخبين الأحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة الأصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في المعارضة فكافة الأحزاب الأخرى ترفض إقامة تحالف معه لتشكيل الحكومة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

كانت التوقعات تشير إلى حدوث زلزال انتخابي في ولاية بافاريا، وهو ما قد وقع فعلا، فقد خلط ناخبو بافاريا الأوراق حيث سجلت أحزاب خسائر تاريخية ونجحت أخرى في تحقيق مكاسب تاريخية في انتخابات برلمان بافاريا لعام 2018. (14.10.2018)  

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لن تترشح لرئاسة الحزب، وهذه الولاية هي الأخيرة لها كمستشارة لألمانيا، وستتخلى عن المناصب السياسية بعد انتهائها. هذا هو ملخص المؤتمر الصحفي التي أعلنت فيه المستشارة ميركل رد فعلها حول تراجع شعبية حزبها.

Angela Merkel CDU

بعد خسارة حلفائها في بافاريا.. عين ميركل على انتخابات هيسن 15.10.2018

خسرت أكبر الأحزاب في بافاريا أصوات ناخبيها. وسجل الحزب المسيحي الاجتماعي، شقيق حزب ميركل، أسوأ نتيجة له منذ 1950، وسجل الاشتراكيون أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق. والآن يريد الجميع التركيز على انتخابات ولاية هيسن هذا الشهر.

Deutschland, Fulda: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen an der letzten Wahlkampagne vor den bevorstehenden Landtagswahlen teil

رئيس حكومة هيسن متفائل باستمرار حزب ميركل في حكم الولاية 28.10.2018

أعرب فولكر بوفييه، رئيس حكومة ولاية هيسن عن تفاؤله بأن حزبه، المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، سيبقى أقوى حزب في الولاية. استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال تراجع حزبي الائتلاف الحاكم في برلين.

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