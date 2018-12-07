 أنغريت كرامب-كارنباور: من هي خليفة ميركل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.12.2018

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سياسة واقتصاد

أنغريت كرامب-كارنباور: من هي خليفة ميركل؟

للمرة الثانية تجلس امرأة على رأس الحرب المسيحي الديموقراطي. إنها أنغريت كرامب-كارنباور، التي استطاعت أن تلحق الهزيمة بمنافسها فريدريش ميرتس عبر قرار صعب للحزب. فما الذي يميز خليفة ميركل عن غيرها؟

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Kramp-Karrenbauer (Reuters/K. Pfaffenbach)

فور الإعلان عن النتيجة وفوزها، احتضنت زوجها. إنها أنغريت كرامب-كارنباور، الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديموقراطي. بعد حملة انتخابية طويلة، كان اليوم حاسماً بالنسبة لهذا الحزب، الذي مر بكثير من الأزمات خلال الفترة الماضية. للمرة الثانية على التوالي تجلس امرأة على رأس الحزب المسيحي الديموقراطي. وبهذا يصبح للحزب وللمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، رئيسة ليست عضواً في البوندستاغ.  خلال التصويت الثاني انتخب مؤتمر الحزب، أنغريت كرامب-كارنباور، البالغة من العمر 55 عامًا لخلافة أنغيلا ميركل البالغة من العمر 63 عامًا. وقد فازت  كرامب-كارنباور في التصويت الحاسم بـ 517 صوتاً مقابل 482 صوتاً لمنافسها فريدريش ميرتس. وبحسب التقييم العام فقد كان خطاب كرامب-كارنباور من أقوى خطابات المرشحين الثلاثة، في حين بدا ميرتس خلال خطابه أكثر توتراً. وبحماس شديد، دعت كرامب-كارنباور، مؤتمر الحزب إلى ضرورة أن يظل الحزب المسيحي الديمقراطي "حزباً شعبياً قوياً". وقالت بأن "إن النقطة الأساسية في صناعة السياسة، هي حزب الشعب." كما دعت إلى "أوروبا قوية، منفتحة على الداخل وآمنة خارجياً"، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمن الأوروبي والجيش الأوروبي. حملة كرامب-كارنباور الانتخابية، شملت موضوعات عديدة منها، الرقمنة ، الدولة القوية ، حماية العمال والعمل من أجل حزب قوي.

مختارات

ناشدت المستشارة أنغيلا ميركل حزبها المسيحي الديمقراطي توحيد الصف. كما دعت إلى الدفاع عن القيم "المسيحية الديموقراطية" في خطاب وداع لم يخلو من لمسات شخصية، كآخر خطاب لها كرئيسة للحزب دعت فيه الأعضاء للوحدة والتضافر. (07.12.2018)

يبدأ الجمعة في هامبورغ فصل جديد في تاريخ ألمانيا السياسي، حيث يجري انتخاب خليفة لميركل في رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، من بين عدد من المرشحين، أبرزهم ثلاثة. مسألة لم تحدث منذ نحو 50 عاما، وتكتسب أهمية عدة نواح. (06.12.2018)

أبرز وجوه زارلاند 

تعد أنغريت كرامب-كارنباور من الوجوه السياسية المعروفة في مسقط رأسها في ولاية زارلاند. بين الحين والآخر تركب كرامب-كارنباور  رفقة زوجها هيلموت، الذي تزوجته منذ 34 عاماً ولديها منه ثلاثة أطفال، الدراجة النارية وفي أحيان أخرى تمارس رياضة كرة القدم أو الهوكي في مدينة مانهايم. زوجها، مهندس التعدين، تخلى عن وظيفته من أجل رعاية الأطفال ودعم  زوجته في مشوراها المهني. جلس هيلموت كارينباور في المنطقة المخصصة للضيوف خلال مؤتمر الحزب في مدينة هامبورغ. وكانت كرامب-كارنباور، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي أول السياسيين المعروفين في الحزب المسيحي الديموقراطي، الذين أعلنوا عن ترشحهم لرئاسة الحزب بعد إعلان ميركل تخليها عن الرئاسة نهاية  تشرين الأول/ أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، علقت كرامب-كارنباور مهامها كأمين عام للحزب. وخلال الحملة الانتخابية غير الرسمية ضد المنافسين المحافظين فريدريش ميرتس وينس شبان، حرصت  بالأخص على الجوانب الاجتماعية والقيم الأساسية التي يقوم عليها الحزب المسيحي الديموقراطي.

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Kramp-Karrenbauer (Reuters/K. Pfaffenbach)

للمرة الثانية على التوالي تجلس امرأة على رأس الحرب المسيحي الديموقراطي


المدافعة عن "حزب الشعب"

تصر أنغريت كرامب-كارنباور باستمرار على أن الحزب المسيحي هو "حزب الشعب" المتبقي في وسط المجتمع، وترفض باستمرار "التوجه اليميني" للحزب. أنغريت كرامب-كارنباور المقربة من المستشارة، تتمتع بالخبرة في جميع مستويات العمل السياسي. ودرست العلوم السياسية والمحامة، وعملت لمدة نصف عام كنائبة  في البوندستاغ في عام 1998، لكنها عادت إلى تولي زمام الأمور السياسية في ولاية زارلاند، وذلك بدعم رئيس الوزراء آنذاك، رئيس المحكمة الدستورية حالياً، بيتر مولر. وعلى مدار اثني عشر عاماً، ترأست كرامب-كارنباور، خلال منصبها كوزيرة  أربع وزارات مختلفة وهي السياسة الداخلية والأسرة والمرأة والتعليم والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية والعدالة. وخلال  خلافتها  لبيتر مولر في عام 2011 أصبحت رئيسة وزراء زارلاند، وكانت ثاني امرأة في الاتحاد، تتولى رئاسة ولاية ألمانية.

الفوز الصعب

في بداية عام 2017، أي قبل تسعة أشهر من انطلاق الانتخابات البرلمانية،  كان الحزب المسيحي الديموقراطي يمر بفترة عصيبة. على الجانب الآخر كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يقود حملة منافس ميركل، مارتن شولتس. وقد كانت انتخابات الولاية الأولى في آذار/ مارس الماضي مصيرية. وبنسبة 40.7 في المئة حققت كرامب-كارنباور فوزاً باهراً، وبهذه النتيجة أضافت خمس نقاط مئوية للحزب المسيحي الديموقرطي. وكما قال فريدريش ميرتس بثقة خلال الأسابيع الماضية أنه يأخذ على عاتقه رفع نسبة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتراجع حاليا بنسبة 30 في المائة، إلى 40 في المائة في الانتخابات البرلمانية ،  في حين ردت كرامب - كارينباور بشكل جاف بأنها تعلم كيف يمكن تحقيق مثل هذا النجاح الانتخابي وكم هو رائع ذلك الشعور.

CDU-Regionalkonferenz (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

المتنافسون الثلاثة على رئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي: أنغريت كرامب-كارنباور، فريدريش ميرتس وينس شبان


"أستطيع و أريد"

في شباط/ فبراير 2018، انتقلت كرامب - كارينباور إلى برلين لتولي منصب أمين عام الحزب المسيحي الديموقراطي. وقالت أمام مؤتمر الحزب في العاصمة الألمانية، الذي انتخبها للمنصب: "أستطيع،  أريد و سأفعل ولهذا السبب أكرس نفسي لخدمة الحزب". من ولاية زارلاند الصغيرة إلى مسرح السياسة الكبير منذ عام 2010. وتمكنت الأمين العام للحزب من صنع اسم لها كوسيط بين أجنحة الحزب المنافسة في كثير من الأحيان ومصالح الحزب المسيحي الديموقراطي.
أهم مشاريعها حتى الآن هو تطوير سياسة جديدة، ويهدف إلى إعادة تعريف جوهر العلامة التجارية المحافظة في الحزب المسيحي الديموقراطي، بعد أن فقد الحزب ثقة  الناخبين المحافظين و الليبراليين ، خاصة في ظل المستشارة ميركل. ومن أجل هذا المشروع انتقلت في "جولة استماع" عبر ألمانيا واجتمعت في 50 مدينة مع نوادي محلية  من أجل الحوار وتبادل الآراء. 

إعادة تشكيل سياسة الحزب

شكرت كرامب-كارينباور المنافسين على "المنافسة النزيهة التي قدمناها!" وهي الآن تخلف، المستشارة ميركل التي طالما كانت مقربة منها، على رئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي. وسيجتمع كل منهما بشكل رسمي في محادثات الائتلاف في المستشارية أو خلال اجتماعات مجلس إدارة الحزب المسيحي الديموقراطي. و كانت كرامب-كارينباور قد قالت إنه يجب إعادة تشكيل سياسة الحزب المسيحي الديموقراطي بدءاً من القاعدة الشعبية مروراً إلى القيادة، ويمكن أن تشمل إعادة التشكيل هذه، السياسة التعليمية أو الأوروبية أو قطاع الإسكان. الأمر الذي قد يشكل بداية المواجهة بين  ميركل وخليفتها كرامب-كارينباور. وهذا ما يمكن ترقبه خلال الأيام القادمة.

كريستوف شتراك/ إ.م

  • Angela Merkel und Friedrich Merz (Imago/photothek)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    فريدريش ميرتس

    الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

  • Deutschland Friedrich Merz CDU in Berlin (imago/J. Heinrich)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    مناهض لسياسة ميركل

    كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

  • Nach Landtagswahl im Saarland - CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أنغريت كرامب ـ كارنباور

    اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

  • Deutschland CDU Bundesparteitag in Köln Jens Spahn (Reuters/K. Pfaffenbach)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    ينس شبان

    أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

  • Jordanien Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehr (picture-alliance/AP Images/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أورزولا فون دير لاين

    هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

  • Julia Klöckner und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    يوليا كلوكنر

    تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

  • Berlin Kanzlerin Merkel und Peter Altmaier (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    بيتر ألتماير

    رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".


مختارات

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

بعد تراجع كبير لشعبية حزبها في الانتخابات المحلية أعلنت المستشارة ميركل أنها ستترك منصبها كرئيسة للحزب ولن تترشح لولاية جديدة لمنصب المستشارة، رافضة تزكية شخص لخلافتها وتاركة الأمر لأعضاء الحزب. فمن خلفاؤها المحتملون؟ (29.10.2018)  

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