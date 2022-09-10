أنظار العالم مشدودة إلى جنازة الملكة إليزابيث في لندن

القي الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد (18 أيلول/سبتمبر 2022) النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن، فيما يستمر للساعات الأربع والعشرين الأخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.

وقال بايدن بعد أن وقع في كتاب تعزية "إلى كل شعب إنجلترا، إلى كل الناس في المملكة المتحدة، قلوبنا معكم". وأضاف "كنتم محظوظون

بوجودها لمدة 70 عاما، مثلما كنا جميعا".

يذكر أن بايدن هو الرئيس الرابع عشر الذي يتولى السلطة في الولايات المتحدة خلال فترة اعتلاء إليزابيث العرش والتي استمرت 70 عاما،

والتقت بهم جميعا باستثناء ليندون جونسون، وكانت البداية من هاري ترومان في عام 1951 عندما كانت لا تزال أميرة.

وسينضم بايدن إلى رؤساء ورؤساء وزراء وملوك وملكات وسلاطين يمثلون ما يقرب من 200 دولة ومنطقة في الجنازة. واستقبل الملك تشارلز الثالث قادة دوليين في قصر باكنغهام الأحد عشيّة جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز أستراليا" قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المناهض للملكية والذي ألقى السبت النظرة الأخيرة على نعش الملكة، إن إليزابيث الثانية كان "حضورها الدائم يبعث على الاطمئنان".

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد توقيع سجل العزاء أن الملكة إليزابيث الثانية "عملت طوال حياتها وتحمّلت وزر واجباتها بلباقة لا تضاهى".

ويتوافد عشرات قادة الدول إلى بريطانيا التي تنظّم شرطتها أكبر عملياتها الأمنية لمواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة الأطول عهدا في تاريخها. ومن المتوقع مشاركة رؤساء ورؤساء وزراء وملوك وملكات وسلاطين يمثلون ما يقرب من 200 دولة ومنطقة في الجنازة.

من المتوقع أن تشل مراسم الجنازة لندن وأن يتابعها الملايين حول العالم

لندن ستشل

وألقت أيضا رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن نظرة الوداع على الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام. لكن في مؤشر إلى التحديات التي تواجه الملك الجديد، أضافت أرديرن أنها تتوقع أن تتخلى نيوزيلندا عن التبعية للملكية البريطانية مستقبلا.

وبدأت الحشود تتجمع في محيط كنيسة وستمنستر حيث ستقام الجنازة الرسمية للملكة والتي من المتوقع أن تشل لندن وأن يتابعها الملايين حول العالم.

ويتم الأحد التزام دقيقة صمت في بريطانيا تكريما لـ"حياة وإرث" الملكة.

وتنتهي الفترة المخصصة للمشيعين الراغبين بوداع الملكة الملفوف نعشها بالعلم البريطاني والمسجّى في قاعة وستمنستر في البرلمان الساعة 6,30 (5,30 ت غ) من صباح الإثنين.

وينتظم الراغبون بوداع الملكة في طوابير بطول كيلومترات على ضفاف نهر التايمز مع فترات انتظار تتخطى 13 ساعة.

لم يعد يضطلع هاري (في الخلف مع زوجته ميغان) بأي دور ضمن العائلة الملكية وقد جُرّد من ألقابه العسكرية الفخري

هاري يشارك

ومع استمرار وداع المشيعين للملكة، شارك أحفادها الثمانية على رأسهم الأميران وليام وهاري في وقفة وداعية حول النعش استمرت 12 دقيقة. وهاري الذي شارك في دورتين مع الجيش البريطاني في أفغانستان، ارتدى الزي الرسمي لوحدة الفرسان التي خدم في صفوفها. ويبدو أن مشاركة هاري جاءت بعد عرض مصالحة قدّمه تشارلز لنجله الأصغر بعدما اتّهم وزوجته ميغان العائلة المالكة بالعنصرية. وهاري (38 عاما) لم يعد يضطلع بأي دور ضمن العائلة الملكية وقد جُرّد من ألقابه العسكرية الفخرية. والوقفة الوداعية هي المرة الأخيرة التي يظهر فيها في مناسبة ملكية مرتديا الزي العسكري الرسمي.

وكان الملك تشارلز ونجله الأكبر وليام، الوريث الجديد للعرش، قد تفقدا المشيعين المنتظمين في طوابير على ضفاف نهر التايمز، في جولة لمصافحتهم وتوجيه الشكر لهم.

استبعاد دول

ومراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية هي الأولى التي تنظّم في بريطانيا منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في العام 1965، وستقام الإثنين عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ).

وفي حين سيحضر قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان ودول أخرى، لم توجّه أي دعوة لقادة روسيا وأفغانستان وبورما وسوريا وكوريا الشمالية.

والأسبوع الماضي ندّدت وزارة الخارجية الروسية بسلوك "غير أخلاقي" و"تجديفي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور الجنازة.

أما الصين فستشارك في الجنازة، لكن السلطات البرلمانية البريطانية حظرت مشاركة اي من قادتها في إلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة في قاعة وستمنستر.

وتم استدعاء أكثر من ألفي شرطي من مختلف أنحاء البلاد لمؤازرة شرطة لندن.

بعد الجنازة، سينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور في غرب لندن، حيث ستدفن في مراسم عائلية إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.

هكذا جمعت الملكة إليزابيث البريطانيين بحياتها ومماتها

كاميلا تشيد بالراحلة

وأشاد الابن الثاني للملكة الأمير أندرو الأحد بـ"معرفتها وحكمتها اللانهائية"، علما أنه يواجه فضيحة على خلفية صلاته بالملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي دين باعتدائه على أطفال.

وأشادت كاميلا، عقيلة الملك تشارلز الثالث، بإليزابيث الثانية، وقالت "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل". وتابعت "كانت جزءا من حياتنا منذ أمد طويل. أبلغ حاليا 75 عاما ولا يسعني ان أتذكر أحدا ذا حضور غير الملكة". وأضافت "لا بُدّ أنّه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها أدت دورها الخاص".

محمد بن سلمان لن يحضر

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد إنه لم يعد من المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث غدا الاثنين، خلافا لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره. وأفاد المصدر بأن السعودية سيمثلها الأمير تركي بن محمد آل سعود. وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018. كما أنه حفيد الملك الراحل فهد وجزء من الجيل الجديد الذي وصل إلى السلطة بمساعدة الأمير محمد. وأضاف المصدر أن السعودية هي من أجرت هذا التغيير.

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)