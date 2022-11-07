 أنطونيو غوتيريش يحذر العالم من ″جحيم″ مناخي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أنطونيو غوتيريش يحذر العالم من "جحيم" مناخي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من الاقتراب من نقطة اللاعودة قائلا " نتجه نحو الجحيم المناخي"، ودعا لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتضافر الجهود بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في هذا الشأن.

أنتونيو غوتيريش في مؤتمر المناخ العالمي (شرم الشيخ، السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)

أنتونيو غوتيريش في مؤتمر المناخ العالمي (شرم الشيخ، السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الاثنين السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) إن الدول المجتمعة في شرم الشيخ بمصرلحضور محادثات المناخ (كوب27) تواجه لحظة فارقة إذ عليها الاختيار بين العمل سويا الآن لخفض الانبعاثات أو الحكم على الأجيال القادمة بمواجهة كارثة مناخية.

وكان من الواضح أن غوتيريش أراد بخطابه التأكيد على الحاجة الملحة لتحرك الحكومات في بداية محادثات على مدار أسبوعين حول كيفية تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، حتى في الوقت الذي تنصرف أنظارهم عن هذا الملف بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتفشي التضخم ونقص موارد الطاقة.

وقال غوتيريش للوفود المجتمعة في منتجع شرم الشيخ الساحلي "البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك". ومن المقرر أن يلقي قادة دول من بريطانيا إلى السعودية بكلمات في وقت لاحق اليوم.

ودعا غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق بين أغنى دول العالم وأفقرها لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري وتسريع عملية تقديم التمويل اللازم لضمان مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل الانبعاثات والتعامل مع الآثار الحتمية للاحتباس الحراري.

كوب27 ينطلق في مصر لإحياء النضال من أجل المناخ وسط أزمات عالمية

وأضاف "أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، عليهما مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة". كما طلب غوتيريش من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من استخدام الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود إطلاقا للكربون، لحين الاستغناء عنه نهائيا بحلول عام 2040 على مستوى العالم، على أن تحقق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الهدف بحلول عام 2030.

ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيافتتح اليوم فعاليات جلسة الشق الرئاسي من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ. ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الرؤساء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضا ثلاث موائد مستديرة غدا الثلاثاء. وكانت  أعمال مؤتمر  "كوب 27 "  انطلقت بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، امس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)

 

مختارات

شقيقة علاء عبد الفتاح تنضم لحملة إطلاق سراحه في شرم الشيخ

عاد ملف السجناء السياسيين في مصر إلى الواجهة مع انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. الناشط علاء عبد الفتاح أبرز هؤلاء خاصة مع إعلانه تصعيد إضرابه عن الطعام، وشقيقته تصل إلى مقر المؤتمر للالتحاق بحملة إطلاق سراحه.  

مصر والتوازن الصعب في علاقاتها مع روسيا والغرب

تسعى السلطات المصرية إلى تلميع صورتها بإطلاق سراح عدد من المعتقلين قبل استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، لكن خبراء يرون أن تحالف القاهرة مع موسكو قد يكون بمثابة إشكالية في علاقات مصر الخارجية!  

مواضيع ذات صلة

2013***Prominent Egyptian activist Alaa Abd el-Fattah stands in a cage during a verdict hearing for 21 people over an unauthorized street protest in 2013, in a courtroom in Cairo, Egypt, Monday, Feb. 23, 2015. The court sentenced Abd el-Fattah, an icon of the country's 2011 revolt to five years in prison Monday, showing authorities' determination to continue to stifle dissent despite promises by its president to release wrongly jailed youths. Another defendant, Ahmed Abdel Rahman, was also given five years. Nineteen others were sentenced to three years. (AP Photo)

شقيقة علاء عبد الفتاح تنضم لحملة إطلاق سراحه في شرم الشيخ 07.11.2022

عاد ملف السجناء السياسيين في مصر إلى الواجهة مع انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. الناشط علاء عبد الفتاح أبرز هؤلاء خاصة مع إعلانه تصعيد إضرابه عن الطعام، وشقيقته تصل إلى مقر المؤتمر للالتحاق بحملة إطلاق سراحه.

A picture shows a view of the main entrance of the Sharm El Sheikh International Convention Centre, in Egypt's Red Sea resort of the same name, on November 5, 2022, on the eve of the 2022 United Nations Climate Change Conference, more commonly known as COP27. - Expectations are running high as leaders and diplomats from nearly 200 countries are set to gather for the November 6-18 COP27 conference, in a world justifiably anxious about its climate-addled future as deadly floods, heat waves and storms across the planet track with worst-case climate scenarios. (Photo by Joseph EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

شرم الشيخ: ألمانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تحديات المناخ 06.11.2022

تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.

22.10.2022*** View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh town as the city prepares to host the COP27 summit next month, in Sharm el-Sheikh, Egypt October 20, 2022. REUTERS/Sayed Sheasha

مؤتمر المناخ في مصر.. أشياء خفية يمنع الحديث عنها! 06.11.2022

قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.