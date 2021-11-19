 أنطونيو غوتيريش في لبنان لحشد الدعم الدولي | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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DW الأخبار

أنطونيو غوتيريش في لبنان لحشد الدعم الدولي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل أمس الأحد، زعماء لبنان إلى العمل معا على معالجة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بأربعة أخماس اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

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