أنطونيو غوتيريش في لبنان لحشد الدعم الدولي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل أمس الأحد، زعماء لبنان إلى العمل معا على معالجة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بأربعة أخماس اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.
ألقت الأزمة الاقتصادية الطاحنة وجائحة كورونا بظلالها الثقيلة على ملاهي بيروت الليلية إذ أوصدت الكثير منها أبوابها. بيد أن المدينة بحاجة إلى الحفلات أكثر من أي وقت مضى، فعسى ولعل تخفف من الضغوط النفسية على المواطنين.
أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه في محاولة لحل خلاف دبلوماسي مع السعودية ودول خليجية أخرى فجرته تصريحات أدلى بها بشأن الحرب في اليمن وأدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع.
بعد انهيار الليرة اللبنانية ورفع الدعم جزئيا عن الأدوية، أصبحت حياة المواطنين وخاصة المرضى صراعا يوميا من أجل البقاء. إحدى المريضات تروي لـ DW عربية حكايتها التي هي نموذج لمعاناة الآلاف. وماذا يقول مختصون عن أزمة الدواء؟
دائرة الدمار التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت قبل عام طالت أيضا مكتب جمعية "حلم" التي تعتبر ملجأ لمزدوجي الميل الجنسي والمثليين في بيروت. وقع الانفجار كان كبيرا على نفوس ومصائر أفراد هذا المجتمع الذين يواجهون التمييز.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول