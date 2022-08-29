 أنصار الصدر يحاصرون القصر الجمهوري والأمن يحظر التجول ببغداد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أنصار الصدر يحاصرون القصر الجمهوري والأمن يحظر التجول ببغداد

اقتحم اتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا القصر الجمهوري في ظل إجراءات أمنية مشددة. ويأتي ذلك بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي "نهائيا".

أرشيف: أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في مظاهرات سابقة في البصرة (الأول من أغسطس 2022)

أرشيف: أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في مظاهرات سابقة في البصرة (الأول من أغسطس 2022)

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية الاثنين (29 أغسطس / آب 2022)، أن قوات الأمن فرضت حظر تجول شامل في بغداد بعدما اقتحم أتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا القصر الحكومي ومباني حكومية أخرى. واكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية بأتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلة لمبنى الحكومة العراقية وفي الشوارع الرئاسية المؤدية إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقصر الضيافة.

وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم مواقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فيما حمل آخرون صوراً للصدر وأعلام العراق، كما ردد أخرون شعارات "ثورة الشعب وليس التيار الصدري"  و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وقال  شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين أسقطوا الحواجز الإسمنتية لفسح المجال لدخول أعداد إضافية من المتظاهرين، مشيرين إلى أن قوات حفظ النظام قامت باستخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن الأبنية الحكومية. ولفتوا إلى أن وحدات من قوات حفظ النظام قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء الحكومية، مؤكدين أن القوات العسكرية والأمنية عززت من انتشارها في جميع الطرق والشوارع. ودعا المكتب الخاص للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في بيان، إلى عدم رفع الشعارات باسم التيار الصدري.

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


وتأتي هذه  التطورات بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر ، مشيرا إلى أن الكل في حل منه. بدورها، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي" وأكدت، في بيان صحفي أنه من مسؤولية القوات الأمنية حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة، موضحة أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".

وكانت الرئاسات العراقية الثلاث قد جددت دعمها لدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة منالحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حلّ الأزمة الحالية بحضور التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

مختارات

الصدر يصعّد والحكيم يتحرك خارجيا!

الأزمة في العراق معقدة، وكل طرف من الأطراف المتصارعة يمسك بخيوط منها! الصدر يعد بعدم الرضوخ والتصعيد ، فيما زار عمار الحكيم الأمير محمد بن سلمان. ما وراء الزيارة؟  

فساد وفشل سياسي والعراق إلى مجهول

"كسر العظم" يصف مراقبون لوي الذراع بين التيار والإطار التنسيقي. والحكيم يتجه إلى السعودية للبحث عن وساطة بين الأطراف الشيعية! وحيتان الفساد تدفع بوزير المالية علي علاوي إلى رفع الراية البيضاء!  

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Iraqi populist leader Muqtada al-Sadr delivers a televised speech in Najaf, Iraq August 3, 2022. REUTERS/Alaa Al-Marjani/File Photo

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي 29.08.2022

مقتدى الصدر يعلن "الاعتزال النهائي" للعمل السياسي في ذروة أزمة سياسية خانقة يمر منها العراق. عقب ذلك تحدثت أنباء عن سيطرة أتباعه لمبنى الحكومة، بينما أصدر مكتبه الخاص بياناً يدعو إلى عدم رفع شعارات باسم التيار.

23.08.2022****Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr gather for a sit-in in front of the gate of Supreme Judicial Council of Iraq, amid political crisis in Baghdad, Iraq August 23, 2022. REUTERS/Thaier Al-Sudani

العراق ـ منعطف حاسم قد يفك انسداد الأفق السياسي 29.08.2022

يترقب العراقيون خلال ساعات تطورات سياسية وقضائية بالغة الأهمية من المتوقع أن تحلحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والانسداد السياسي الذي رافق إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل عشرة أشهر.

Supporters of the Shiite cleric Muqtada al-Sadr hold prayer near the parliament building in Baghdad, Iraq, Friday, Aug. 12, 2022. Al-Sadr's supporters continue their sit-in outside the parliament to demand early elections. The photo show Muqtada al-Sadr. (AP Photo/Anmar Khalil)

مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان 14.08.2022

في رده على طلب للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.