أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء

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أنصار التيار الصدري في العراق يقتحمون المنطقة الخضراء ويعتصمون أمام البرلمان احتجاجا على مرشح المعارضة لرئاسة الوزراء. ورئيس البرلمان يعلق جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق عربي ودولي من الأحداث الأخيرة التي أوقعت 125 جريحًا.
جاء اقتحام انصار مقتدى الصدر للبرلمان العراقي، كاستعراض جديد لقوّة زعيم التيار الصدري، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين. لكن هل للصدر حجج واقعية للاعتراض على المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني؟
في استعراض جديد للقوة ورفضا لمرشح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران لمنصب رئيس الوزراء اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري مبنى البرلمان. وبعد أن خاطبهم الصدر قائلا "وصلت رسالتكم" انسحب المتظاهرون.
شددت السلطات العراقية من إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وعدد من المناطق المحيطة تحسباً لخروج مظاهرات شعبية وذلك على خلفية ازمة سياسية حادة تضرب البلاد كان آخر ملامحها ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
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