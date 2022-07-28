 أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء | DW الأخبار | DW | 30.07.2022

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أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء

أنصار التيار الصدري في العراق يقتحمون المنطقة الخضراء ويعتصمون أمام البرلمان احتجاجا على مرشح المعارضة لرئاسة الوزراء. ورئيس البرلمان يعلق جلسات المجلس حتى إشعار آخر.

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