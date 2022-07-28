أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء

بعد اعتصام مفتوح لأنصار الصدر- تعليق جلسات البرلمان العراقي

بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق عربي ودولي من الأحداث الأخيرة التي أوقعت 125 جريحًا.