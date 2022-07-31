 أنصار التيار الصدري يطالبون بتصحيح المسار وانهاء الفساد | DW الأخبار | DW | 01.08.2022

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أنصار التيار الصدري يطالبون بتصحيح المسار وانهاء الفساد

يواصل أنصار التيار الصدري احتجاجاتهم في العراق إلى أن يتم تحقيق مطالبهم. وتتركز مطالب المعتصمين في البرلمان في القضاء على الفساد وتصحيح المسار.

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