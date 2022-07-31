أنصار التيار الصدري يطالبون بتصحيح المسار وانهاء الفساد

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يواصل أنصار التيار الصدري احتجاجاتهم في العراق إلى أن يتم تحقيق مطالبهم. وتتركز مطالب المعتصمين في البرلمان في القضاء على الفساد وتصحيح المسار.
بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.
في استعراض جديد للقوة ورفضا لمرشح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران لمنصب رئيس الوزراء اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري مبنى البرلمان. وبعد أن خاطبهم الصدر قائلا "وصلت رسالتكم" انسحب المتظاهرون.
في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر آلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس لزعيم التيار الصدري، على بوابات المنطقة الخضراء. وفيما يواصل مناصروه اعتصامهم في البرلمان، دعا الصدر إلى مظاهرات في عموم العراق.
اقتحم متظاهرون مؤيدون للسياسي الشيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد ومبنى البرلمان وأعلنوا اعتصاما مفتوحا داخله. وقد أصيب العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن خلال مواجهات بين الطرفين، حسب مصادر رسمية.
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