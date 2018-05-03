أنشيلوتي يوجه تحذيراً شديد اللهجة ليورغن كلوب

بعدما حط الرحال مجدداً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يبدو أن مدرب إيفرتون الجديد كارلو أنشيلوتي عاقد العزم على النجاح مع فريقه الجديد، لاسيما وأن المدرب الإيطالي يمتلك خبرة كبيرة في أكثر من دوري أوروبي كبير.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال كارلو أنشيلوتي إنه يخطط لتحقيق الفوز الثاني على ليفربول هذا الموسم. وكان أنشيلوتي الذي أقيل مؤخراً من تدريب نابولي قد انتصر على ليفربول بثنائية نظيفة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020، يصطدم إيفرتون بليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. وقال مدرب إيفرتون أنشيلوتي إنه متشوق للغاية لمواجهة ليفربول، الذي يشرف على تدريبه يورغن كلوب.

وتذوق ليفربول طعم الخسارة هذا الموسم في مباراتين فقط، إذ انهزم في المرة الأولى أمام نابولي الذي كان يشرف عليه آنذاك كارلو أنشيلوتي، فيما كانت الخسارة الثانية بخماسية كاملة أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (خاض ليفربول المباراة بالصف الثاني من اللاعبين).

وتابع أنشيلوتي كلامه إلى ليفربول "إنهم ليسوا معتادين على تجرع طعم الخسارة، لكنني أعرف أن جماهير إيفرتون ترغب في تحقيق الفوز على ليفربول"، وأضاف: "يمكننا الكفاح من أجل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، إنه حافز كبير بالنسبة لنا". بحسب الصحيفة البريطانية.

وواصل المدرب الإيطالي المخضرم "عندما كنت خارجاً في المدينة (ليفربول) التقيت جماهير ليفربول وأعتقد أنها خائفة"، وأردف: "إنها قلقة لرؤيتي لأنني حققت الفوز عليهم في أكثر من مرة".

ر م/ ع.أ.ج