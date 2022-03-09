 أنشيلوتي: بوتشيتينو لم يقل الحقيقة حول مبابي.. والأرجنتيني يتراجع | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.04.2022

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رياضة

أنشيلوتي: بوتشيتينو لم يقل الحقيقة حول مبابي.. والأرجنتيني يتراجع

مصير النجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي يبقى الشغل الشاغل لجماهير ريال مدريد. هل سينتقل إلى فريقهم هذا الصيف أم لا؟ تصريحات جديدة عن مبابي من جانب مدرب الريال، الإيطالي أنشيلوتي. وتراجع من من مدرب باريس. ما القصة؟

مبابي ومدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو

أين سيلعب مبابي الموسم المقبل؟ إجابة هذا السؤال تشغل عالم كرة القدم

اندلعت "مناوشة لفظية" بين مدرب باريس سان جيرمان ، ماوريسيو بوتشيتينو، ومدرب  ريال مدريد ، كارلو أنشيلوتي ، حول اللاعب الفرنسي الاستثنائي كيليان مبابي (23 عاما). ففي مؤتمر صحفي مساء الخميس الماضي، أي قبل يوم من مباراة باريس في الدوري ضد ستراسبورغ، تحدث المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو عن المباراة المقبلة - ولكن بعد ذلك سأله أحد الصحفيين سؤالاً عن مبابي: "هل هناكاحتمال أن يحتفظ باريس سان جيرمان بمبابي ويلزمه بعقد جديد طويل الأمد؟"

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إجابة بوتشيتينو كانت: "100 بالمئة، وفي الحالتين" (أي بوتشيتينو ومبابي باقيان مع باريس).

هذه الإجابة كانت مفاجئة للغاية، كما نقلت وسائل إعلام مهتمة بأخبار الانتقالات. ثم أضف المدرب: "هذا هو شعوري اليوم، هذا ما أراه اليوم. أستطيع أن أقول ذلك الآن. ولكن بالطبع إنها كرة القدم ولن تعرف أبدا ما الذي سيحدث (مستقبلا). ولكن إذا سألت اليوم، فهذا هو جوابي".

هذه الإجابة لم تمر مرور الكرام في عالم كرة القدم المترقب لأخبار انتقالات النجوم البارزين، مثل مبابي وهالاند.وهكذا انتقل السؤال إلى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، حيث طلب منه صحفيون التعليق على تصريحات مدرب باريس.

في البداية ابتسم المدرب الإيطالي، ثم قال: "أحيانا لا يستطيع المدربون قول الحقيقة في مؤتمر صحفي ...". كان هذا كل ما صرح به أنشيلوتي.

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اللافت هو تراجع المدرب الأرجنتيني عن تصريحاته في اليوم التالي، حيث قال لشبكة "أمازون برايم فيديو" قبيل مواجهة باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ مساء الجمعة: "لم أقل أن مبابي سيكون معنا في الموسم المقبل بنسبة 100 بالمئة". وأوضح بوتشيتينو بالقول: "لم تكن هذه رسالتي، بل الإجابة كانت بشأن مباراة ستراسبورغ اليوم، وليس الموسم المقبل".

هذا التصريح الإضافي من بوتشيتينو زاد من منسوب التفاؤل عند الجماهير الريالية بقرب التوصل إلى اتفاق حول انتقال مبابي إلى صفوف الميرينغي قريبا.

يذكر أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد هو أكثر الصفقات المحتملة التي يجري النقاش حولها منذ أشهر، بل منذ سنوات. ومازال الأمر لم يحسم. حيث يسعى باريس سان جيرمان لتمديد عقد المهاجم الفرنسي السريع، والذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 160 مليون يورو. كما عرضت عليه إدارة النادي الباريسي شارة القائد، وفق صحيفة "ليكيب"، في حال وافق على التمديد.

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    الكاتب: علاء جمعة


ف.ي/ع.ج.م

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