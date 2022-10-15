أنشيلوتي: الكلاسيكو ليست حياة أو موت.. وتشافي: لن تكون سهلة!

يفتقد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لجهود حارس مرمى الفريق تيبو كورتوا في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وهي المباراة التي قال عنها مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي إنها ليست مباراة حياة أو موت.



وغاب كورتوا عن الفريق مؤخرًا بسبب إصابته بعرق النسا، ولكن أنشيلوتي كان يأمل أن يعود الحارس إلى الفريق أمام برشلونة في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأحد (16 تشرين الأول/أكتوبر 2022) على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكشف أنشيلوتي اليوم السبت أن الحارس الدولي البلجيكي لن يشارك في المباراة المنتظرة بين متصدري الدوري الإسباني. وقال المدرب الإيطالي: "كورتوا بخير، ويشعر أنه بصحة جيدة. ولكنه تدرب قليلًا ولا يشعر بارتياح، وسيغيب عن مباراة الغد"، وأضاف: "سيتدرب بشكل مستمر الأسبوع المقبل. سنرى ما إذا كان يمكنه المشاركة في المباريات يوم الأربعاء المقبل أو الأحد، إنه بحاجة للتدريبات فقط".

ومن المقرر أن يحل أندري لونين، بدلًا من كورتوا في تشكيل الفريق. في الوقت نفسه، سيتمكن أنطونيو روديغر، مدافع الفريق، من مواجهة برشلونة، وهو يرتدي قناعًا واقيًا، بعدما احتاج لغرز بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تسجيل لهدف التعادل أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.



وقال أنشيلوتي: "لم أعرض على اللاعبين أي فيديوهات لتحفيزهم. هم يعرفون منافسهم جيدًا ومباراة العام الماضي لن تؤثر عليهم. إنها منافسة مختلفة وعام جديد"، وأضاف: "نتمنى أن نلعب مباراة سيشاهدها العالم كله، ونريد أن نظهر بصورة جيدة وأن نحاول الفوز بها من أجل جماهيرنا"، وتابع: "هذه مباراة خاصة، ولكنها ليست حياة أو موت. الموسم طويل للغاية. رغم أنه، وبكل وضوح، نريد أن نفوز بها".

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ويواجه الـ"ريال" غريمه التقليدي وهما متساويان في عدد النقاط حيث حققا سبعة انتصارات من ثماني مباريات بالدوري، علمًا أن برشلونة، بقيادة تشافي، يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف. وفاز الريال بخمس مباريات من آخر ست مباريات بالكلاسيكو، ولكن العملاق الكتالوني تغلب على الريال 4/صفر في آخر مواجهة جمعتهما في آذار/مارس الماضي.

ويريد الفريق الملكي ضرب عصفورين بحجر واحد في المباراة، إذ يسعى الفريق المنتشي ببلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا إلى الفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكتالوني في فخ التعادل مع إنتر الإيطالي (3/3) يوم الأربعاء، ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.

وقال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بعد التعادل المخيب ضد إنتر: "إنها ضربة قاسية وقاسية للغاية"، وأضاف: "الآن علينا التفكير في مدريد، النهوض من الكبوة ومحاول الفوز على مدريد في برنابيو وهو أمر لن يكون سهلاً"، وتابع: "دعونا نترك دوري الأبطال جانبًا ونركز على الدوري الإسباني، نحن متصدرون ونريد البقاء في المركز الأول. نأمل ألا يؤثر ذلك علينا نفسياً أو على معنويات اللاعبين".

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)