أنس جابر تكشف عن "سبب" خسارتها أمام الكازاخية ريباكينا

قالت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إنها ببساطة "لم تكن جاهزة" للفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" وذلك عقب خسارتها أمام يلينا ريباكينا في نهائي بطولة ويمبلدون.

وفازت اللاعبة التونسية بالمجموعة الأولى في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت (التاسع من يوليو/ تموز 2022) ولكنها انهارت في المجموعتين التاليتين لتخسر بنتيجة 6/ 3 و2/ 6 و2/ 6.

وتمكنت ريباكينا، المولودة في روسيا والتي لعبت باسم كازاخستان قبل أربعة أعوام بعدما حصلت على حوافز مالية، من الاحتفال بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وبلغت جابر المباراة النهائية بعد الفوز على الألمانية تاتاينا ماريا في مباراة الدور قبل النهائي، في الوقت الذي تغلبت فيه ريباكينا في المربع الذهبي على الرومانية سيمونا هاليب.

وكانت جابر حزينة عقب الخسارة وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي: "لم يكن في وسعي فعل المزيد، حاولت بكل قوة فعل ما في وسعي". وأضافت: "فعلت كل شيء منذ بداية العام لأركز بقوة على هذه البطولة، حتى أن صورة الكأس موجودة على هاتفي المحمول".

وأوضحت اللاعبة التونسية بالقول: "لم يكن مقدراً لي الفوز بالبطولة. لا يمكنني أن أفرض هذا. على الأرجح لست مستعدة، لأكون بطلة في إحدى بطولات الغراند سلام".

وكانت جابر (27 عاماً) متفائلة بفرصها في التتويج ببطولة كبرى في النهاية، وربما تأتي الفرصة في بطولة أمريكا المفتوحة التي تقام في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضافت: "لا يمكنني الانتظار للبطولة المقبلة"، مؤكدة بالقول: "إذا وصلت لنهائي آخر سأتعلم أكثر منه. لا يمكنني الانتظار لتحسين العديد من الأشياء في طريقة لعبي".

وأردفت بالقول: "أريد الاستمرار في المراكز الخمس الأولى من التصنيف العالمي، أريد الفوز بالمزيد من الكؤوس، أريد الفوز ببطولة من بطولات الغراند سلام".

ع.غ/ ا ف (د ب أ)