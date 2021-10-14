 أنس جابر تدخل التاريخ.. أول عربية ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.10.2021

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رياضة

أنس جابر تدخل التاريخ.. أول عربية ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً!

في إنجاز غير مسبوق للعرب، حسمت نجمة التنس التونسية أنس جابر صعودها إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد تأهلها للدور نصف النهائي في بطولة إنديان ويلز الدولية. كيف علقت على إنجازها؟

لاعبة التنس التونسية أنس جابر

الصعود جاء بعد تأهلها إلى الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز الدولية بعد فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت

أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس أن التونسية أُنس جابر أصبحت أول لاعبة عربية تصعد إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد بلوغها الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز الأمريكية الدولية بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3، صباح اليوم الجمعة (15 تشرين الأول/أكتوبر 2021) بتوقيت غرينيتش.

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وستتواجد جابر للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي في نسخته التي تصدر يوم الاثنين المقبل، بعد أن تأهلت إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة، بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه). وأفضل مركز احتله لاعب تنس عربي في التصنيف العالمي كان الرابع عشر للمغربي يونس العيناوي في عامي 2003 و2004.

واحتاجت أنس إلى 86 دقيقة لتحقيق فوزها الـ48 هذا العام، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

وقالت بعد المباراة: "الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاماً"، وأضافت: "الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني استحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة".

وأشارت أُنس، التي ستواجه الإسبانية باولو بادوسا في الدور قبل النهائي، إلى أنها واجهت العديد من العوائق في مسيرتها بسبب أصولها، وأضافت: "رفض الرعاة التعامل معي بسبب المكان الذي جئت منه وهذا ليس عدلاً. لم أفهم السبب من قبل وتقبلته. أنا فخورة بما أنا عليه الآن وعدم اعتمادي على الآخرين". وتابعت: "ربما مر الجميع بمسيرة صعبة. لا أقول إنني واجهت الظروف الأصعب"، وأردفت بالقول: "لم أرد الاعتماد على رعاة أو شخص غير مهتم بالتنس أو الرياضة بشكل عام. هذا منحني الشجاعة للاستمرار وتحقيق أهدافي والآن أنا بين أول عشر مصنفات". وكانت أُنس بلغت نهائي بطولة شيكاغو في وقت سابق من الشهر الحالي كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنغهام في حزيران/يونيو الماضي.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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