أنس جابر تتأهل لأول مرة إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

فكّت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميًا نحس الدور ثمن النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي للمرّة الأولى في مسيرتها الاحترافية بتغلبها على الأمريكية برناردا بيرا 6-3 و6-1 اليوم الإثنين (الخامس من حزيران/يونيو 2023).



واحتاجت جابر (28 عامًا) إلى 63 دقيقة لرد الاعتبار لخسارتها أمام بيرا في الدور الـ32 لدورة غوانغجو الصينية عام 2016، فحرمتها من الفوز بإرسالها في كامل محاولاتها الثماني في المباراة.

وكانت أفضل نتيجة لجابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017. وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.



وودّعت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة. لكنها حققت لقب دورة تشارلستون الأمريكية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

وشددت جابر قبضتها على المباراة بفضل ضرباتها القوية والدقيقة لتحسم المواجهة في أكثر من ساعة واحدة بقليل. وكسرت إرسال بيرا ثماني مرات في المباراة بينها خمس في المجموعة الأولى، فيما خسرت إرسالها أربع مرات بينها ثلاث مرات في الأولى. ومن أصل تسعة أشواط في المجموعة الأولى، كُسر إرسال اللاعبتين ثماني مرات!

وستلعب اللاعبة التونسية، التي تتطلع لحصد لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد الخسارة في النهائي في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي، في دور الثمانية مع الإسبانية سارة سوريبس تورمو أو بياتريس حداد مايا المصنفة 14.



م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)