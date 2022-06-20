 أنس جابر أول عربية وإفريقية في نصف نهائي أمريكا المفتوحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أنس جابر أول عربية وإفريقية في نصف نهائي أمريكا المفتوحة

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية وعربية تبلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، فيما ضرب النروجي كاسبر رود موعدًا في دور الاربعة مع الروسي كارن خاتشانوف.

صورة أرشيفية لأنس جابر بتاريخ 9 يوليو 2022 من ويمبلدون

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية وعربية تبلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

تغلبت التونسيةأُنس جابرالمصنفة الخامسة على مشاعر الإحباط لتبلغ الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 أمس (الثلاثاء السادس من سبتمبر/ أيلول 2022)، لتصبح أول عربية تبلغ هذا الدور في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب صلبة في نيويورك.

وخطفت تومليانوفيتش كل الأضواء بعدما أطاحت بالأمريكية سيرينا وليامز أمام جماهير غفيرة يوم الجمعة، لكنها لم تستطع مواصلة هذا الأداء في دور الثمانية بعد أن سددت أُنس ثلاث ضربات إرسال ساحق، وسددت 15 ضربة ناجحة في المجموعة الأولى.

وتشتهر وصيفة بطلة ويمبلدون بلقب "وزيرة السعادة" في بلادها لكن فرحتها اختفت في المجموعة الثانية التي حفلت بالأخطاء السهلة لتطيح بمضربها عدة مرات. ورغم أنها كسرت إرسال تومليانوفيتش في الشوط الأول من المجموعة الثانية بدأت قبضتها تتراخى بعد تراجع إرسالها لتستغل اللاعبة الأسترالية الفرصة وتقتنص ثلاث من أربع فرص لكسر إرسال منافستها.

وقالت أُنس مازحة في مقابلة في الملعب "أعتقد أنهم سيطردوني من عملي كوزيرة للسعادة. التنس رياضة صعبة وأعتذر للجماهير عن هذا التصرف لكن المضرب ظل ينزلق من يدي".

وأهدت تومليانوفيتش اللاعبة التونسيةكسرا للإرسال بعد أن ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط التاسع وسددت الكرة في الشبكة في النقطة الأخيرة من الشوط الفاصل لتطلق أُنس لفرحتها العنان.

وقالت اللاعبة التونسية "كان من الصعب السيطرة على مشاعر الإحباط لأنها واصلت القتال وجعلت الأمور صعبة جدا أمامي". وتلعب أُنس في الدور قبل النهائي أمام الفرنسية كارولين غارسيا التي انتصرت على الأمريكية كوكو جوف لتواصل تألقها بعدما أصبحت الشهر الماضي أول لاعبة متأهلة من التصفيات تحرز اللقب في سينسناتي.

وقالت أُنس "أعلم أنها تلعب بشراسة وبأسلوب قوي. لذا من ستفرض هيمنتها على المباراة ستكون في أفضل حال. سأحاول تطبيق أسلوبي، سأحاول أن أكون أنا".

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب)

 

مختارات

المصنفة ثانياً عالمياً.. أنس جابر تتأهل للدور الثاني في ويمبلدون

سحقت اللاعبة التونسية أُنس جابر منافستها السويدية مريم بيوركلوند في تصفيات بطولة ويمبلدون للتنس. وقبيل المباراة أُعلن عن تقدم اللاعبة التونسية إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لتصبح أول عربية وإفريقية تحتل الوصافة.  

مواضيع ذات صلة

Ons Jabeur from Tunesia poses with trophy after winning the final tennis match of the WTA tournament against Belinda Bencic from Switzerland in Berlin, Germany, Sunday, June 19, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)

الإعلام الألماني يشيد ببطلة التنس التونسية أنس جابر 20.06.2022

"لقد ظهرت بمستوى قمة قبيل ويمبلدون"، قالت وسائل إعلام ألمانية عن فوز النجمة التونسية أنس جابر ببطولة برلين للملاعب العشبية. وأظهرت "وزيرة السعادة" إنسانيتها بجانب تفوقها الرياضي وجلبت معها البهجة في ملعب شتيفي غراف.

Mandatory Credit: Photo by Dave Shopland/Shutterstock 13018044ar Ons Jabeur celebrates victory in her semi final match Wimbledon Tennis Championships, Day 11, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, UK - 07 Jul 2022 Wimbledon Tennis Championships, Day 11, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, UK - 07 Jul 2022 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTXHUNxGRExMLTxCYPxROMxBULxUAExKSAxONLY Copyright: xDavexShopland/Shutterstockx 13018044ar

إنجاز تاريخي.. أنس جابر أول أفريقية وعربية تبلغ نهائي ويمبلدون 07.07.2022

دخلت التونسية أنس جابر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حققت التأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، لتصير أول لاعبة تونسية وعربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

Tunisia's Ons Jabeur looks dejected after losing the final of the women's singles to Kazakhstan's Elena Rybakina on day thirteen of the Wimbledon tennis championships in London, Saturday, July 9, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)

أنس جابر تكشف عن "سبب" خسارتها أمام الكازاخية ريباكينا 10.07.2022

كشفت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أنها "لم تكن جاهزة" للفوز ببطولة كبرى من بطولات "غراند سلام"، مضيفة أنها تريد الاستمرار في المراكز الخمس الأولى من التصنيف العالمي.