 أندية ألمانية تهاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم ″فيفا″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أندية ألمانية تهاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم استئناف إجراء المباريات الدولية بالعودة للوائح القديمة يغضب مسؤولي بعض أندية الدوري الألماني "بوندسليغا". فما هي مخاوف الأندية الألمانية من قرار فيفا، وهل هذه المخاوف مبررة؟

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

قبل المباريات الدولية التي أقيمت في أيلول/ سبتمبر الماضي، قام فيفا بتكييف قواعده الخاصة بوضع اللاعبين الدوليين رهن تصرف منتخباتهم، ما جعل تحريرهم اختيارياً حسب قرار كل نادٍ من المفترض أن يذهب لاعبوه رفقة منتخبات بلادهم إلى البلدان المصنفة ضمن "منطقة الخطر" بسبب انتشار جائحة كورونا.

مختارات

يستهل نادي بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني في الأعوام الثمانية الأخيرة أمام شالكه، في موسم يكشف عن وجوه شابة جديدة، فمن أفضل خمسة وجوه شابة في بوندسليغا؟ وما الآمال المنوطة بهم؟

"يقولون ما لا يفعلون"، اتهام يواجهه الاتحاد الألماني لكرة القدم بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الإعلام التقليدي..السبب رحلة بالطائرة..

لكن، وبعد عودة الاتحاد الدولي لكرة القدم للعمل بقواعده المعهودة، ارتفعت أصوات بعض أندية الدوري الألماني للتنديد بهذا القرار، حيث تنص القاعدة في ألمانيا على وضع الأشخاص العائدين من "مناطق الخطر" في الحجر الصحي في انتظار نتيجة اختبار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي قد يحرم الأندية من بعض لاعبيها في مباريات مهمة، كما قد يؤثر على نسق تداريب الأندية واستعداداتها للمباريات بشكل عام.

وبهذا القرار ستكون الأندية الألمانية في ورطة بخصوص السماح للاعبيها الدوليين بالانضمام الى صفوف منتخباتهم الوطنية والسفر إلى "منطقة خطر" بخصوص فيروس "كوفيد-19" لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأوضحت مجلة "كيكر الألمانية" أن الأندية تتحفظ على الخصوص عن المباراة المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بين ألمانيا ومضيفتها أوكرانيا التي تتواجد في "منطقة خطر" في لائحة الدول الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من مباراة دورتموند وأوغسبوغ ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الألماني

من مباراة دورتموند وأوغسبوغ ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الألماني

وبهذا الخصوص، قال المدير الرياضي لنادي أوغسبورغ شتيفان غويتر "من غير المقبول إرسال اللاعبين إلى منطقة الخطر. إنها مسؤولية الفيفا التي يجب عليها تأجيل المباريات أو ضمان عدم إخضاع اللاعبين للحجر الصحي عند عودتهم إلى أنديتهم".

وفي نفس الاتجاه، ذهب المدير الرياضي لنادي فرايبورغ يوخن زاير مطالباً الفيفا بإعادة تكييف قواعدها تماشياً مع الوضع الحالي. وقال زاير "سفر اللاعبين إلى مناطق الخطر لخوض المباريات يشكل خطراً على السير العادي للدوري (الألماني)".

من جهته، أكد المدير الرياضي لنادي فولفسبورغ يورغ شماتكه أن الأندية هي المتضرر الأكبر من قرار الفيفا، وطالب شماتكه رابطة الدوري الألماني (DFL) بالوقوف إلى جانب الأندية.

ع.ش/ ع.غ

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


مختارات

"كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

تشير كلمة "كرسي" أيضا إلى مناصب سياسية وترمز للقوة والسلطة. متحف فيترا للتصميم يسلط الضوء على العلاقة بين الكراسي وسلطة الملوك والقياصرة والباباوات وغيرها من الشخصيات النافذة.  

مواضيع ذات صلة

München Pressekonferenz Jupp Heynckes

أسطورة الكرة الألمانية "يوب هاينكس" يحتفل بعيد ميلاده الـ 75 09.05.2020

ليس فقط كمدرب وإنما أيضا كلاعب حقق يوب هاينكس الكثير من الإنجازات. المهاجم والمدرب "دون يوب"، كما يحلو للإسبان تسميته، يحتفل بعيد ميلاده الـ 75 ورصيد كروي حافل بالألقاب. 

Coronavirus stoppt alle Sportveranstaltungen

تمديد توقف الدوري الألماني لكرة القدم حتى نهاية أبريل/ نيسان 31.03.2020

في اجتماع عبر تقنية الفيديو وافقت الأندية الألمانية الـ36 المحترفة بالبوندسليغا على تمديد فترة توقف البطولة بقسميها حتى نهاية أبريل/ نيسان. ولم يستبعد رئيس رابطة البوندسليغا، إمكانية استكمال المباريات بدون جمهور.

Deutschland Bundesliga - SC Paderborn v Borussia Dortmund | Jadon Sancho 'Justice for George Floyd'

فيفا "يتفهم" موقف اللاعبين المتضامين مع فلويد والاتحاد الألماني "فخور" بهم 02.06.2020

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم "فخور" بلاعبي بوندسليغا الذين أعربوا عن تضامنهم مع الأميركي القتيل جورج فلويد والفيفا يدعو إلى عدم معاقبتهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

أندية ألمانية تهاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني على حساب دورتموند

كأس السوبر يطلق شرارة المنافسة بين بايرن ودورتموند لهذا الموسم

إسرائيل والإمارات.. كرة القدم تردم الهوة بين أعداء الأمس

الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا بسبب البصق على لاعب بريمن

هوفنهايم يفاجئ بايرن برباعية ويتصدر الدوري الألماني