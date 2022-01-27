أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ظل المئات من الإرهابيين المتورطين في تفجيرات بالي المروعة عام 2002 في السجن لسنوات عديدة. الآن تمنح الحكومة الإندونيسية العديد منهم الفرصة للبدء من جديد.
تقول مصادر إن الاتحاد الأوروبي قد يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية. ويقول خبراء إن المنظمات والكيانات المدرجة على القائمة تواجه الكثير من العقوبات أبرزها المنع من دخول بلدان التكتل وتجميد الأصول.
في سن الخامسة عشرة غادرت ليونورا ميسينغ سرّا منزل عائلتها في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا. لقد خطّطت بدقة لرحلتها، بالسفر أولا السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا.
أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟
أصيب ثلاثة جنود أمريكيين بجروح طفيفة في هجمات صاروخية في سوريا نفذها متشددون، يشتبه في أنهم مدعومون من إيران، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. وردت القوات الأمريكية على الضربات باستخدام طائرات مروحية هجومية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول