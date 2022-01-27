 أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين | مراسلون حول العالم | DW | 21.10.2022

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مراسلون حول العالم

أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين

ظل المئات من الإرهابيين المتورطين في تفجيرات بالي المروعة عام 2002 في السجن لسنوات عديدة. الآن تمنح الحكومة الإندونيسية العديد منهم الفرصة للبدء من جديد.

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(FILES) A still file image from a video released by Al-Qaeda’s media arm as-Sahab and obtained on June 8, 2011 courtesy of the Site Intelligence Group shows Ayman al-Zawahiri as he gives a eulogy for slain al-Qaeda leader Osama bin Laden in a video released on jihadist forums. - President Joe Biden announced August 1, 2022 that the United States had killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri, one of the world's most wanted terrorists and a mastermind of the September 11, 2001 attacks, in a drone strike in Kabul. (Photo by SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP) / AFP PHOTO / SITE INTELLIGENCE GROUP - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM ALTERNATIVE SOURCES, AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [corrects date August 1, 2022] in second sentence instead of [August 2, 2022]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

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