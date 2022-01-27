أندونيسيا: عفو على إرهابيين سابقين

حاولت قتل سيدتين.. بدء محاكمة سويسرية بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي"

لم تعبر المرأة السويسرية المتهمة بمحاولة ذبح امرأتين في عام 2020 عن ندمها لدى بدء محاكمتها اليوم. وفيما تحدثت المتهمة، التي تعلن ولاءها صراحة لـ"داعش"، عن ظروفها خلال سنوات المراهقة، أشار خبير الى إصابتها بمرض الفصام.