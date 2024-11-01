أندرياس بيكر

يرى أندرياس أن عمله يمثل تحديًا لإيجاد رابط بين المجرد والملموس. يمكن أن يكون المجرد عبارة عن دراسات أو مؤتمرات مثل تلك التي يعقدها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك المركزي الأوروبي أو المنتدى الاقتصادي العالمي. أما الملموس فيتمثل في قصص الأشخاص الذين يتعين عليهم التكيف مع عالم اقتصادي تحكمه العولمة، سواء كانوا مهندسين ميكانيكيين في ألمانيا أو مزارعي القطن في بنين، أو مزارعي الأرز في الهند.

درس أندرياس الصحافة والدراسات الأمريكية والاقتصاد في مدينتي دورتموند وبوردو.