أندرياس بيكر
محرر اقتصادي يركز على قضايا التجارة العالمية والسياسة النقدية والعولمة والتوزيع.
يدير أندرياس أيضًا البودكاست الأسبوعي "حديث في الاقتصاد" Wirtschaft im Gespräch وهو أحد معدي سلسلة البودكاست الاستقصائية "Cannabis Cowboys".
يرى أندرياس أن عمله يمثل تحديًا لإيجاد رابط بين المجرد والملموس. يمكن أن يكون المجرد عبارة عن دراسات أو مؤتمرات مثل تلك التي يعقدها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك المركزي الأوروبي أو المنتدى الاقتصادي العالمي. أما الملموس فيتمثل في قصص الأشخاص الذين يتعين عليهم التكيف مع عالم اقتصادي تحكمه العولمة، سواء كانوا مهندسين ميكانيكيين في ألمانيا أو مزارعي القطن في بنين، أو مزارعي الأرز في الهند.
درس أندرياس الصحافة والدراسات الأمريكية والاقتصاد في مدينتي دورتموند وبوردو.
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