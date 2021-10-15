أنباء عن مناورات مغربية فرنسية عند الحدود مع الجزائر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أنباء عن مناورات عسكرية مغربية فرنسية عند الحدود مع الجزائر.. ما حيثيات هذه المناورات وما رسائلها؟
الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء قريب محتمل بصيغة "نورماندي" لحلّ الأزمة مع روسيا، وموسكو تبدأ مناورات تكتيكية جنوب البلاد، نافية وجود أي وعد روسي سابق لفرنسا بعدم إجراء هذه المناورات.
في مؤتمر صحفي ركز فيه على الأوضاع في مالي، الرئيس الفرنسي ماكرون يكشف عن خطة زمنية لانسحاب آخر قوات بلاده في مالي، رافضا الحديث عن "فشل المهمة الفرنسية" في بلد تنشط فيه الجماعات الجهادية.
كرر الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا بشأن الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أن الاتصال "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد".
تمكن الفساد من تعزيز وجوده في ظل جائحة كورونا وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية. وحسب التقرير فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتزال تعاني من فساد أصبح "ممنهجا"، رغم أن بعض الدول العربية حققت بعض التقدم في مكافحته.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول