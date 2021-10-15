أنباء عن مناورات مغربية فرنسية عند الحدود مع الجزائر

مالي ـ فرنسا تغلق آخر قواعدها وماكرون يرفض الحديث عن "فشل"

في مؤتمر صحفي ركز فيه على الأوضاع في مالي، الرئيس الفرنسي ماكرون يكشف عن خطة زمنية لانسحاب آخر قوات بلاده في مالي، رافضا الحديث عن "فشل المهمة الفرنسية" في بلد تنشط فيه الجماعات الجهادية.