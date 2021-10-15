 أنباء عن مناورات مغربية فرنسية عند الحدود مع الجزائر | مسائية DW | DW | 18.03.2022

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مسائية DW

أنباء عن مناورات مغربية فرنسية عند الحدود مع الجزائر

أنباء عن مناورات عسكرية مغربية فرنسية عند الحدود مع الجزائر.. ما حيثيات هذه المناورات وما رسائلها؟

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French President Emmanuel Macron, center, applauses after he honored with the legion of honor Salah Abdelkrim a former harki who was wounded, left, and general Francois Meyer who refused to execute order from above as he was a young soldier during a meeting in memory of the Algerians who fought alongside French colonial forces in Algeria's war, known as Harkis, at the Elysee Palace in Paris, Monday, Sept. 20, 2021. Macron's speech is the latest step in his efforts to reconcile France with its dark colonial past, especially in Algeria. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)

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