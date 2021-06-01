أنباء عن مغادرة زعيم البوليساريو إسبانيا عائدا إلى الجزائر

بعدما تسببت استضافة مدريد له في أزمة كبيرة مع المغرب، أعلن المتحدث باسم جبهة البوليساريو أن زعيم الجبهة إبراهيم غالي، غادر إسبانيا عائدا إلى الجزائر.
قال المتحدث باسم جبهة البوليساريو جليل محمد في وقت متأخر مساء الثلاثاء (أول حزيران/ يونيو 2021) إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي، الذي خضع للعلاج في مستشفى إسباني لأكثر من شهر، غادر المستشفى وهو في طريق عودته للجزائر سالما معافى.
وكانت صحيفة إل باييس قد ذكرت أن غالي غادر إسبانيا بالفعل على متن رحلة من مطار بامبلونا.
وكانت مدريد قد أعلنت أنّ ابراهيم غالي سيغادر إسبانيا ليل الثلاثاء بعدما أثار استقباله من قبل الدولة الأوروبية لتلقّي العلاج على أراضيها أزمة مع المغرب.
وقالت الحكومة الإسبانية إنّ غالي "خطّط لمغادرة إسبانيا هذه الليلة على متن طائرة مدنية من مطار بامبلونا" في شمال البلاد، من دون أن تحدّد وجهة هذه الطائرة، مكتفية بالقول إنّها أخطرت السلطات المغربية بهذا الأمر.
ص.ش (رويترز/ أ ف ب)
واصلت كل من الرباط ومدريد تبادل الاتهامات عشية مثول زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني. وأثار دخول غالي الأراضي الإسبانية بشكل سري منتصف أبريل / نيسان أزمة ديبلوماسية كبرى بين البلدين.
تصاعد التوتر بين المغرب وإسبانيا عقب رفض محكمة إسبانية طلباً لاعتقال زعيم جبهة البوليساريو المتواجد في مستشفى إسباني لتلقي العلاج.