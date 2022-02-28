 أنباء عن قرب انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة وتفاصيل حول العقد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.04.2022

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رياضة

أنباء عن قرب انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة وتفاصيل حول العقد

مع فريق بايرن ميونيخ حقق روبرت ليفاندوفسكي كل الألقاب الممكنة ومع تقدمه أكثر في العمر (34 عاما) يبدو أن أفضل لاعب في العالم يبحث عن تحد جديد وقد يكون نادي برشلونة هو فريقه المقبل لمجموعة من المؤشرات التي تدل على ذلك.

الموسم الماضي سجل ليفاندوفسكي 41 هدفا بقميص بايرن ميونيخ وهو رقم قياسي غير مسبوق

هل يكون هذا آخر موسم للهداف ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ؟

نجم بايرن ميونيخ وهدافه روبرت ليفاندوفسكي يرغب في مغادرة النادي البافاري وأعطى موافقته للانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، هذا ما تداولته وسائل إعلام بولندية بخصوص مستقبل نجم الكرة العالمية والمرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2023.

مختارات

وحسب التلفزيون البولندي (TVP) فإن رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ أوليفر كان على علم بالأمر.

وللاستفسار حول حقيقة الأمر، حاولت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الاتصال بإدارة بايرن ميونيخ وإدارة برشلونة لكنها لم تتلق أي رد، حسب ما جاء على موقع (web.de) الألماني.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي البافاري أوليفر كان، قد صرح مؤخر في حوار مع صحيفتي "مونشنير ميركور" "و تاتس" أنه متفائل بمفاوضات تجديد عقد ليفاندوفسكي ومولر والحارس نوير الذين ينتهي عقدهما أيضا في صيف 2023 وأنه لن يخضع للضغوطات الخارجية.

وبخلاف ما ذهبت إليه وسائل الإعلام البولندية فإن موقع Sport1 الألماني، ووفقا لمصادره الخاصة فإن النجم البولندي لم يتحدث بعد للمسؤولين في بايرن ميونيخ بخصوص رغبته في الانتقال هذا الصيف لفريق برشلونة لكنه يفكر جديا في الرحيل.

وتحدث الموقع عن مجموعة من الأسباب التي تدفع ليفاندوفسكي في التفكير في الرحيل عن بايرن ميونيخ

وهي حالة عدم الرضا العام التي بات يشعر بها اللاعب. فبالرغم من أن ليفاندوفسكي هو هداف الفريق منذ سنوات إلا أنه لا يتمتع بقبول كبير بين زملائه في غرفة تغيير الملابس. إذ يعاب عليه أنه ذو شخصية بطباع خاصة ولا يتواصل جيدا مع زملائه بالفريق خاصة الجدد، حسب ما جاء في موقع Sport1.

أضف إلى ذلك ما بدى يظهره مؤخرا من امتعاض في لغة الجسد اتجاه زملائه في الملعب وأيضا في التدريبات حسب مصادر مختلفة من الفريق. وما يظهر كذلك حالة عدم الرضا العام للاعب البالغ من العمر 34 عاما بفريقه الحالي انتقاده في شهر نوفمبر الماضي على هامش مشاركته مع منتخب بلاده، لطريقة لعب مدرب بايرن الجديد يوليان ناغلسمان .

ويذكر أنه في شهر مارس كان هناك لقاء جمع بين وكيل أعمال ليفاندوفسكي ورئيس برشلونة خوان لابورتا تم الحديث فيه عن تفاصيل محددة.

وحسب موقع Sport1  الألماني فإن برشلونة مستعد لتقديم عرض مغري لليفاندوفسكي يتضمن عقدا يمتد بين عامين وثلاثة أعوام وبمقابل يصل إلى 24 مليون يورو.

لكن يبدو أن نجم الكرة العالمية وأفضل لاعب في العالم عام 2021 لن يأخذ قراره النهائي بمغادرة أسوار النادي البافاري إلا بعد مفاوضات تجديد العقد والتي من المتوقع أن تتم في غضون الأسابيع المقبلة.

هشام الدريوش

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ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

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