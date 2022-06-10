أنباء عن عودة لوف لتولي تدريب أحد أكبر الأندية الأوروبية

منذ عام تقريبا على رحيله عن تدريب المنتخب الألماني ويوآخيم لوف يتوارى نوعاً ما عن الأنظار. لكن يبدو أن مدرب "المانشافت" السابق يستعد الآن للعودة مجدداً إلى عالم التدريب وهذه المرة من بوابة أحد الفرق الأوروبية الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مدرب ألمانيا السابق يوآخيم لوف يتطلع إلى تحد جديد في عالم التدريب، وأضافت الصحيفة البريطانية أن لوف مهتم بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال إقالة مدرب الفريق الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت "ذا صن" إلى أن يوآخيم لوف منفتح بشكل إيجابي على تدريب الفريق الفرنسي العملاق، وأردفت أن لوف تلقى الكثير من العروض التدريبية بعد رحيله عن منتخب ألمانيا وأن صاحب الـ 62 عاماً لديه رغبة في العودة مجدداً للتدريب.

وأفاد نفس المصدر أن فريق باريس سان جيرمان يتجه إلى إقالة مدربه الحالي ماوريسيو بوكيتينو، مضيفاً أن المرشح المفضل لإدارة الفريق الباريسي هو مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

وكانت تقارير صحفية حديثة قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل للإشراف على باريس سان جيرمان، بيد أن وكيل المدرب الفرنسي نفى وجود أي مفاوضات بين الطرفين.

ويحاول فريق باريس سان جيرمان القيام بتغييرات كبيرة في الفريق على أمل الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يضعها على رأس قائمة أولوياته. ومدد باريس سان جيرمان عقد نجمه الواعد كيليان مبابي، كما أنه يسعى للتخلص من أكثر من لاعب في تشكيلة الفريق.

يشار إلى أن يوآخيم لوف تولى تدريب منتخب ألمانيا منذ 2006 إلى غاية 2021، حيث قاد لوف "المانشافت" للفوز بكأس العالم سنة 2014 على حساب الأرجنتين بهدف دون رد. إلا أن لوف ودع كأس العالم 2018 من الدوري الأول في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.

وكانت آخر مباراة يخوضها لوف مع المانشافت في 29 يونيو/حزيران 2021، عندما خسر أمام منتخب إنجلترا صفر-2 في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.