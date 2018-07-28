أنباء عن طلب إيران وساطة عُمان لفتح قناة تواصل مع واشنطن

ربطت أوساط دبلوماسية عربية في الولايات المتحدة بين زيارة وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، إلى واشنطن ولقائه وزير الدفاع جيمس ماتيس أمس الجمعة، بمساع إيرانية للتهدئة وفتح قناة تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"تصريحات لخداع الشارع الإيراني"

تأتي زيارة الوزير العماني بعد قيام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة سلطنة عمان قبل أسبوع، وهو ما يؤكد أن طهران بحثت عن توسيط مسقط لإخراجها من الأزمة، وفتح قناة تواصل مع الأمريكيين مثلما حصل في 2013، والذي أفضى إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في صيف 2015.

ولاحظت الأوساط، في تصريحات نشرتها السبت (27 يوليو/ تموز 2018) صحيفة "العرب" اللندنية، أن اللقاء بين بن علوي وماتيس جاء بعد يوم واحد من تصريحات قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، التي لوح فيها بالاستعداد للمواجهة في البحر الأحمر. واعتبرت تلك الأوساط أن إيران، التي تبحث عن التهدئة بأي ثمن لتجنب العقوبات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، تريد أن تغطي عليها بتصريحات قوية لخداع الشارع الإيراني، فضلاً عن أذرعها في المنطقة.

ورغم أن المسؤولين الإيرانيين يلوحون بأن بلادهم لن تقبل حواراً تحت التهديد، إلا أن مراقبين سياسيين يعتقدون أن التصريحات شيء والواقع شيء آخر، وأن إيران ستعمل ما في وسعها لتجنب العقوبات الأمريكية التي ستكون هذه المرة قاسية وملزمة للجميع.

وجاء الرد على لسان ماتيس أمس حين أعلن أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما دفعه إلى تغيير أسلوبه، ومن ضمن ذلك تهديداته في المنطقة وتغيير أسلوب وكلائه، وهو ما قد يهدئ من المخاوف في إيران من تلميحات ترامب بالرد القوي وغير المتوقع.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في أيار/ مايو الماضي، وقالت إنها ستعيد فرض عقوبات يبدأ سريان بعضها في السادس من آب/ أغسطس القادم، بينما تسري بقية العقوبات، لاسيما في قطاع البترول، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويعتقد المراقبون أن إيران تتخوف من تأثير العقوبات على اقتصادها وزيادة الغضب الشعبي في البلاد أكثر مما تتخوف من أي ضربة مفاجئة وتأثيراتها.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)