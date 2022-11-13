 أنباء عن توقيف أمريكي أثناء أدائه العمرة في مكة بعد سجال مع الأمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.11.2022

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أخبار

أنباء عن توقيف أمريكي أثناء أدائه العمرة في مكة بعد سجال مع الأمن

أعرب محام يتولى قضية مواطن أمريكي أوقف في السعودية على خلفية سجال مع رجال الأمن أثناء أدائه العمرة في مكة، من أن يتم تسييس قضية موكله في سياق توتر العلاقات الأميركية السعودية الحالي.

اعتقل محمد سالم في مكة أثناء العمرة واُقتيد إلى منشأة أمنية شديدة الحراسة (الصورة من الأرشيف)

اعتقل محمد سالم في مكة أثناء العمرة واُقتيد إلى منشأة أمنية شديدة الحراسة (الصورة من الأرشيف)

أوقفت السلطات السعودية أمريكياً دخل في سجال حاد مع عناصر الأمن أثناء أدائه العمرة في مكة، على ما أفاد محامي أسرته لوكالة فرانس برس الأحد (13 نوفمبر/تشرين ثاني 2022).

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واقتيد محمد سالم إلى الحجز في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ثم نُقل إلى منشأة أمنية شديدة الحراسة تستخدم عادة لاحتجاز السجناء السياسيين والمشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية، على ما أفاد المحامي عبد الله مغني عبر الهاتف من ولاية ميشيغن حيث يقيم سالم.

وسالم واحد من عدد من الأمريكيين الذين دخلوا أخيراً في خلاف مع السلطات السعودية، فيما يرتفع منسوب التوتر بين البلدين الحليفين منذ عقود على خلفية ملف النفط.

"كان غاضباً للغاية"

وسافر سالم، وهو أمريكي من أصل يمني يبلغ 63 عاماً، إلى السعودية برفقة اثنين من ابنائه لأداء العمرة في مكة المكرمة، على ما أوضح مغني وهو متحدث أيضاً باسم الأسرة. وفيما كان ينتظر في طابور لدخول الحرم المكي، دخل في سجال حاد مع عناصر الأمن الذين فرّقوه عن ابنيه.

بعدها، اقترب منه رجلان قالا إنهما من ليبيا وسألوه عما حدث. وأفاد مغني: "في هذه اللحظة، كان محمد حانقاً، كان غاضبًاً جداً. ونفّس عن مشاعره تلك. وقال: 'لولا مكة والمدينة لكنا أحرقنا هذا البلد'.."، مؤكداً تفاصيل الحادث من خلال حديثه إلى أبناء سالم.

واتضح أن الشخصين ليسا سوى عميلين سرييّن. واعتقل سالم بعدها، حسب مغني. ولم ترد السلطات السعودية والسفارة الأمريكية في الرياض على طلب فرانس برس للتعليق على الأمر.

وأوضح مغني ان السفارة الأمريكية زودت أسرة سالم بقائمة محامين يمكنهم العمل على قضيته، لكن أحداً منهم لم يوافق على استلام القضية بعد. ولا يعرف أقارب سالم إذا كانت السلطات السعودية وجهت إليه اتهامات أم لا.

وأعرب مغني عن أمله بألا تؤثر الخلافات السياسة الراهنة بين واشنطن والرياض على المعاملة التي يتلقاها موكله سالم. وقال "آمل بألا يعاني المواطنون بسبب كلمات الحكومات". وتابع "نحن حلفاء في نهاية المطاف. وعند نقطة ما يجب أن يكون هناك نوع من المنفعة لكوننا حلفاء".

وقال مغني إنه من "الفظيع" التفكير في أن سالم يستحق معاملة قاسية. وأضاف أنه ليس شخصاً "ارتكب جريمة فعلية"، وتابع "ما قاله لم يكن انعكاسًا لما سيفعله. لقد كان غاضباً".

سوريون وليبيون ويمنيون وقطريون مُنعوا من الحج، لماذا؟

مخاوف من تعرضه للتعذيب

وازداد قلق أسرة سالم منذ نقله إلى مركز شرطة ذهبان المركزي، حيث سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت مزاعم التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء والجلد.

ويسلّط توقيف سالم الضوء على عدم تسامح المملكة الخليجية مع أي معارضة، إذ شهدت مؤخراً صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة بحق مواطنين عاديين لمجرد انتقادهم الحكومة على موقع "تويتر".

والشهر الماضي، عوقب سعد ابراهيم الماضي، الأمريكي من أصل سعودي والبالغ 72 عاماً، بالسجن 16 عاماً مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة، بسبب تغريدات تحدّث فيها عن الحرب في اليمن واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، على ما أفادت عائلته.

والأسبوع الماضي، أوقفت الأمريكية كارلي موريس لفترة وجيزة على خلفية اتهامها لزوجها السعودي السابق بإجبار ابنتهما على البقاء في البلاد بموجب قوانين الوصاية في الدولة.

ودخل الحليفان في خلاف حاد بسبب دفع السعودية لخفض إنتاج النفط، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "اصطفافا" إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا.

م.س/ ع.ح ( أ ف ب)

  • Muslim pilgrims pray on a rocky hill called the Mountain of Mercy, near the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Monday, Oct. 14, 2013.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    وقفة عرفة

    بدأ الحجاج توافدهم اليوم الجمعة (الثامن من تموز/يوليو 2022) على جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة. شعيرة الوقوف على جبل عرفات أعظم أركان الحج وهو مخصص للصلاة والتوبة. يعتقد المسلمون أن النبي محمد ألقى خطبة الوداع على جبل عرفات في حجة الوداع. بعد ذلك، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة القريب، وأخيراً يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى

  • Muslim pilgrims arrive outside the Grand Mosque in Saudi Arabia's holy city of Mecca

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    من كل بقاع العالم

    مكة مقصد للمسلمين على مدار العام الذين يزورنها لأداء العمرة، بيد أن موسم الحج يشكل حدثاً استثنائياً كل عام. وقبل شعائر الحج يستعد الحجاج لدخول المدينة المقدسة في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الطقوس وعلى رأسها الإحرام، حيث يرتدي الرجال ملابس الإحرام البيضاء، ويحرم على الحجاج حلق شعرهم أو تمشيطه أو قص أظافرهم خلال تلك الفترة.

  • Muslim worshippers using escalators in the Grand Mosque in Saudi Arabia

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    للمطعمين فقط

    بلغ عدد الحجاج القادمين حوالي المليون حاج هذا العام وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا. يتعين على جميع الحجاج أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا والالتزام بقواعد النظافة الصارمة. في العامين الماضيين، جرى الحج بأعداد محدودة جداً. في عام 2020، تم اقتصار الحج على 1000 متعبد السعودية من داخل السعودية من بينهم غير سعوديين، مقارنة بـ 60،000 العام الماضي.

  • Muslim pilgrims attend Friday prayer around the Kaaba, Islam's holiest shrine

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    شمس حارقة

    مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، يحاول الحجاج حماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة بمظلات ملونة. المسجد الحرام مفتوح من الأعلى وتقام الصلوات فيه في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تمطر.

  • Muslim worshippers pray around the Kaaba at the Grand Mosque in Saudi Arabia

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    الكعبة المشرفة

    أحدى شعائر الحج هي الطواف لسبع مرات حول الكعبة المشرفة. يبدأ الطواف وينتهي من الحجر الأسواد الواقع في أحد أركان الكعبة الخارجية. الكعبة مكسية بقماش أسود فاخر مطرز بخيوط الذهب والفضة من الخارج. والجدران الداخلية مغطاة حتى نصف ارتفاعها بالرخام المعطر بالزيوت العطرية.

  • Security guards shelter from the heat with umbrellas next to the famous Black Stone of Mecca.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    الحجر الأسود

    يقع الحجر الأسود في الركن الشرقي من الكعبة المشرفة. وهو مثبت في جدار الكعبة على ارتفاع حوالي 1.5 متر (حوالي 4 أقدام) فوق سطح الأرض. وهو مكسور إلى أجزاء عدة، مشدودة بعضها إلى بعض بالفضة كما له إطار فوقه من الفضة. أصل الحجر الأسود وتكوينه المادي غير معروفين.

  • Muslim pilgrims head to perform the Jamarat ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    رمي الجمرات

    يشق الحجاج طريقهم إلى منى بالقرب من مكة لرجم الشيطان. لعدة مرات في مواسم حج سابقة، وقعت حوادث دهس واختناق وذعر جماعي عند رمي الجمرات. أعادت الحكومة السعودية بناء جسور الوصول لمكان رمي الجمرات لتحسين تنسيق الحشود. ومع ذلك، فإن هذا الجزء من الحج لا يزال خطيراً.

  • Saudi policemen monitor screens displaying the Grand Mosque and nearby sites at the Saudi National Center for Security Operations.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    مراقبة على مدار الساعة

    في المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية، يتم مراقبة المسجد الحرام والأماكن المحيطة بشكل مستمر على شاشات لا حصر لها. بعد حالة الذعر الجماعي في عام 2015، والتي راح ضحيتها مئات الحجاج، تعرضت الشرطة لضغوط شديدة وسط اتهامات بإغلاق طرق بديلة مختلفة. بعد ذلك جرت العديد من عمليات إعادة الإعمار من أجل جعل الحج أكثر أماناً. إعداد: كلاوديا دين/خ.س