أنباء عن تلقي أبناء خاشقجي تعويضات من السلطات السعودية

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الاثنين الثاني من مارس / آذار 2019) أن أبناء الصحافي السعودي المغتال جمال خاشقجي تلقوا تعويضات على شكل بيوت وأموال تعويضا عن مقتل أبيهم. وأشارت الصحيفة التي كان خاشقجي يعمل فيها، إلى أنّ تلك البيوت تقع في جدّة بغرب السعوديّة، في المجمّع السّكني نفسه، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.

وتُضاف إلى ذلك دفعاتٌ شهريّة لكلّ واحد من الأبناء الأربعة، بأكثر من عشرة آلاف دولار، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولَين سعوديَين، حالي وسابق، وكذلك عن أشخاص قريبين من العائلة.

مشاهدة الفيديو 01:49 شارك !"نيويورك تايمز": ولي العهد السعودي هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3D2X3 !"نيويورك تايمز": ولي العهد السعودي هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي

ورجّحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجي "يحصلون أيضًا على دفعات أعلى بكثير أي ملايين عدّة من الدولارات لكلّ واحد منهم، في إطار مفاوضات "الفدية" التي يُتوَقّع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتّهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت الصحيفة أنّ دفع التّعويضات لأبناء خاشقجي تمّ بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان في نهاية العام 2018، في إطار ما وصفه مسؤول سابق بأنّه اعترافٌ بأنّ "ظلمًا كبيرًا قد اقتُرف" ومحاولةٌ "لإصلاح خطأ". وقد يكون خالد بن سلمان، شقيق وليّ العهد السعودي الأمير محمّد، هو من أجرى المفاوضات المتعلّقة بالتعويضات.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب)