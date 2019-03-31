 أنباء عن تلقي أبناء خاشقجي تعويضات من السلطات السعودية | أخبار | DW | 02.04.2019

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أخبار

أنباء عن تلقي أبناء خاشقجي تعويضات من السلطات السعودية

أفاد تقرير صحافي أن أبناء الصّحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في 2 تشرين الأوّل/ أكتوبر في اسطنبول، تسلّموا بيوتًا بملايين الدولارات كتعويضات وأنّهم يتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة.

Saudi Arabien - Sohn von vermisstem Journalisten Khashoggi bei König Salman (picture-alliance/dpa)

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الاثنين الثاني من مارس / آذار 2019) أن أبناء الصحافي السعودي المغتال جمال خاشقجي تلقوا تعويضات على شكل بيوت وأموال تعويضا عن مقتل أبيهم. وأشارت الصحيفة التي كان خاشقجي يعمل فيها، إلى أنّ تلك البيوت تقع في جدّة بغرب السعوديّة، في المجمّع السّكني نفسه، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.

 وتُضاف إلى ذلك دفعاتٌ شهريّة لكلّ واحد من الأبناء الأربعة، بأكثر من عشرة آلاف دولار، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولَين سعوديَين، حالي وسابق، وكذلك عن أشخاص قريبين من العائلة.

 

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 ورجّحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجي "يحصلون أيضًا على دفعات أعلى بكثير أي ملايين عدّة من الدولارات لكلّ واحد منهم، في إطار مفاوضات  "الفدية" التي يُتوَقّع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتّهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة.

 وذكرت الصحيفة أنّ دفع التّعويضات لأبناء خاشقجي تمّ بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان في نهاية العام 2018، في إطار ما وصفه مسؤول سابق بأنّه اعترافٌ بأنّ "ظلمًا كبيرًا قد اقتُرف" ومحاولةٌ "لإصلاح خطأ". وقد يكون خالد بن سلمان، شقيق وليّ العهد السعودي الأمير محمّد، هو من أجرى المفاوضات المتعلّقة بالتعويضات.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب)

 

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

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ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية ستة أشهر أخرى

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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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