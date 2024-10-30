أنباء عن تقديم مقترح هدنة في قطاع غزة ولبنان

يستعد وسطاء لتقديم مقترح هدنة في قطاع غزة "لأقل من شهر"، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب، بحسب ما أفاد مصدر مطلع، كما يناقش مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل شروط الهدنة مع حزب الله في جنوب لبنان.

قال مصدر طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات إن وسطاء يستعدون لتقديم مقترح هدنة في قطاع غزة "لأقل من شهر". وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) إن الاجتماعات بين رئيس الموساد ديفيد برنيع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، والتي انتهت أول أمس الاثنين، ناقشت هدنة "لأقل من شهر" في غزة.

ولفت إلى أن الهدنة تشمل تبادلا للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات لقطاع غزة. وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.

مسؤولون إسرائيليون يناقشون شروط وقف إطلاق النار في لبنان

في سياق متصل، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أن مجلس الوزراء الأمني برئاسته يناقش شروط الهدنة مع حزب الله في جنوب لبنان حيث يقوم الجيش بهجوم بري هناك. وفي تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية قال كوهين "هناك مناقشات وأعتقد أن الموضوع سيستغرق بعض الوقت".

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، ناقش رئيس الوزراءبنيامين نتانياهو ومسؤولون إسرائيليون مساء الثلاثاء المطالب الإسرائيلية لهدنة تستمر 60 يوما. وتشمل هذه المطالب انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل وآلية تدخل دولية لفرض الهدنة وضمان محافظة إسرائيل على حرية التحرك في حال وجود تهديدات.

وقال كوهين الذي شغل في السابق حقيبة الاستخبارات "بفضل كل عمليات الجيش في الأشهر الماضية وخاصة الأسابيع الماضية، يمكن لإسرائيل أن تتحدث من موقع قوة، وذلك بعد القضاء على قيادة حزب الله بالكامل وضرب أكثر من 2000 موقع بنية تحتية لحزب الله".

ووفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، سيغادر مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط والمبعوث الخاص آموس هوكستين الولايات المتحدة الأربعاء للقاء نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة شروط وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

ميدانيا، قال مسعفون اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قُتلوا جراء سلسلة من الضربات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة. ولاقى ثمانية أشخاص حتفهم في ضربة على منطقة السلاطين في بيت لاهيا بشمال غزة، قرب المنطقة التي قالت وزارة الصحة في القطاع إن 93 شخصا على الأقل قتلوا أو فقدوا فيها جراء ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلا متعدد الطوابق أمس الثلاثاء. ووصفت الولايات المتحدة الهجوم بأنه "مروع". ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي على أي من الضربتين.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ح.ز/م.س (أ ف ب، رويترز)