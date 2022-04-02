 أنباء عن تعرّض جنود روس لإشعاعات نووية في تشيرنوبل | DW الأخبار | DW | 03.04.2022

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أنباء عن تعرّض جنود روس لإشعاعات نووية في تشيرنوبل

أنباء عن إصابة جنود روس بتسرب إشعاعي في محطة تشيرنوبل النووية التي شهدت تسربا نوويا في ثمانينيات القرن الماضي. نقل بعضهم إلى بيلاروسيا للعلاج، فيما تحدثت صحيفة بريطانية عن موت أحدهم بسبب الإشعاع.

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