أنباء عن تعرّض جنود روس لإشعاعات نووية في تشيرنوبل

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أنباء عن إصابة جنود روس بتسرب إشعاعي في محطة تشيرنوبل النووية التي شهدت تسربا نوويا في ثمانينيات القرن الماضي. نقل بعضهم إلى بيلاروسيا للعلاج، فيما تحدثت صحيفة بريطانية عن موت أحدهم بسبب الإشعاع.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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