تعرض مروحية رئاسية لـ"حادث" وغموض حول تواجد رئيسي على متنها

تعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ"حادث" في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية من دون تحديد ما إذا كان رئيسي على متنها. ووزير داخلية إيران يؤكد تعرض مروحية في موكب رئيسي لصعوبة في الهبوط.

أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، مضيفا أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ. وقال وحيدي إن السلطات تنتظر مزيدا من التفاصيل.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد قال اليوم الأحد (19 مايو/أيار 2024) إن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس (إبراهيم ) رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية" لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن رئيسي وكذلك وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.

وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.

من جانبها أفادت وكالة تسنيم للأنباء بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. قالت الوكالة أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

كما ذكرت تقارير أنّ وكالة فارس تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط طائرة هليكوبتر. من جانبه بث التلفزيون الرسمي الإيراني صلوات من أجل سلامة رئيسي.

وانُتخب رئيسي (63 عاما) في 2021 وأمر منذ توليه منصبه بتشديد "قوانين الأخلاق"، كما أشرف على حملة قمع دموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومارس ضغوطا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

ويرى كثيرون أن رئيسي يعمل على أن يصبح الزعيم الأعلى لإيران خلفا لآية الله علي خامنئي.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)