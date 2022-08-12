 أنباء عن اعتقالات وضغوط ضد عمال أجانب بقطر.. ماذا وراءها؟ | مسائية DW | DW | 22.08.2022

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مسائية DW

أنباء عن اعتقالات وضغوط ضد عمال أجانب بقطر.. ماذا وراءها؟

أنباء عن اعتقال السلطات القطرية عشرات من العمال الأجانب بعد احتجاجات على عدم صرف مستحقاتهم.. كيف هو الوضع الحقوقي والإنساني في قطر قبل أشهر قليلة من المونديال؟

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