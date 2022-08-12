أنباء عن اعتقالات وضغوط ضد عمال أجانب بقطر.. ماذا وراءها؟

منظمة: ترحيل عمال من قطر بعد احتجاجهم على عدم دفع أجورهم

كشفت منظمة حقوقية عن ترحيل قطر لعشرات العمال الذين احتجوا على عدم دفع أجورهم. وأكدت قطر توقيف عدد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، مبررة ذلك بـ"خرقهم للأمن العام"، لكنها لم تفصح عما إذا تم طرد أي منهم.