أنباء عن اعتقالات وضغوط ضد عمال أجانب بقطر.. ماذا وراءها؟

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أنباء عن اعتقال السلطات القطرية عشرات من العمال الأجانب بعد احتجاجات على عدم صرف مستحقاتهم.. كيف هو الوضع الحقوقي والإنساني في قطر قبل أشهر قليلة من المونديال؟
كشفت منظمة حقوقية عن ترحيل قطر لعشرات العمال الذين احتجوا على عدم دفع أجورهم. وأكدت قطر توقيف عدد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، مبررة ذلك بـ"خرقهم للأمن العام"، لكنها لم تفصح عما إذا تم طرد أي منهم.
أكدت مصادر متطابقة أن مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر ستنطلق قبل يوم واحد من موعدها الأصلي حال موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى للدولة المضيفة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
انتقد المدير الرياضي لنادي ليفركوزن الألماني سيمون رولفس توقيت إقامة بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، معتبرا أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية ستعاني من خوض عدد كبير من المباريات، ما قد يؤثر على محصلة الموسم.
في 2013 اضطرت السلطات القطرية، تحت حملة على مواقع التواصل شجبت "عبادة الأصنام"، إلى إزالة التمثال البرونزي لـ"نطحة رأس" زين الدين زيدان، وذلك بعد أقل من شهر فقط من نصبه في الدوحة. لكن ما مصير هذا التمثال الآن؟
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