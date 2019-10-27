أنباء عن اشتباكات سورية تركية وأردغان يهدد بعملية عسكرية جديدة

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن اشتباكات عنيفة دارت اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بين الجيش السوري وقوات تركية في ريف مدينة رأس العين الحدودية بمنطقة يستهدف هجوم عسكري تركي إقامة "منطقة آمنة" فيها.

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من رأس العين التي تم انتزاع السيطرة عليها من مقاتلين سوريين بقيادة الأكراد. وكانت القوات السورية قد تقدمت بناء على اتفاق مع الأكراد للتمركز في مواقع بالمنطقة. ولم ترد تعليقات للسلطات التركية حول هذه المسألة.

مشاهدة الفيديو 02:07 شارك شمال سوريا: منطقة آمنة للإخوان المسلمين أم شريط خالي من حزب العمال؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3RyZU شمال سوريا: منطقة آمنة للإخوان المسلمين أم شريط خالي من حزب العمال؟

ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا وروسيا سوف تبدآن دوريات مشتركة بشمال شرق سوريا بعد غد الجمعة. وكان من المفترض أن تبدأ الدوريات المشتركة أمس الثلاثاء في منطقة بعمق عشرة كيلومترات لكن أردوغان صرح خلال كلمته اليوم بأنها ستبدأ يوم الجمعة وبعمق سبعة كيلومترات فقط وقال إن تركيا لديها معلومات بأن وحدات حماية الشعب الكردية لم تكمل انسحابها إلى عمق 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود التركية في شمال شرق سوريا وذلك رغم تأكيدات من روسيا بأنها غادرت المنطقة.

وأضاف لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن تركيا تحتفظ بالحق في إطلاق عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب في المنطقة. وقال "إذا رأينا أن أعضاء المنظمة الإرهابية (يقصد وحدات حماية الشعب) لم يخرجوا من عمق 30 كيلومترا أو إذا استمرت الهجمات، بغض النظر عن مصدرها، فإننا نحتفظ بحق تنفيذ عمليتنا".

وكانت تركيا قد شنت عملية عسكرية في شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضد المقاتلين الأكراد السوريين، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين. وقد سمح اتفاقان بوقف إطلاق النار، الأول بوساطة أمريكية والثاني بوساطة روسية، بتوقف القتال بهدف السماح للمقاتلين الأكراد بإخلاء المنطقة الحدودية. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجيو شويجو قد أكد أمس الثلاثاء اكتمال انسحاب أفراد القوات الكردية.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)