أنباء عن استعداد ألمانيا للمشاركة بمهمة بحرية بمضيق هرمز

نقلت مجموعة (RND) الإعلامية عن مشاركين في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني قولهم إن برلين مستعدة للمشاركة في خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وذكرت المجموعة الإعلامية أن وزير الخارجية هايكو ماس قال في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس (25 تموز/يوليو 2019) "نرغب في أن نكون هناك".

وأضافت أن تصويتا سيجرى في البرلمان على منح تفويض للانضمام للمهمة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الألمانية عندما اتصلت بها رويترز. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجيةالألمانية قال لرويترز اليوم الخميس إن وزير الخارجية هايكو ماس لم يبلغ أعضاء البرلمان بأن ألمانيا تريد المشاركة في خطة بريطانية لإنشاء مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضاف "من السابق لأوانه الحديث عن أشكال محتملة لمشاركة ألمانية". وقال إن المحادثات مع بريطانيا وفرنسا لم تتضمن "حتى الآن طلبات المشاركة العسكرية الألمانية".

في غضون ذلك، بدأت بريطانيا في إرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أعلن اليوم الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك. ونفذت الفرقاطة البريطانية (مونتروز) الموجودة حاليا في المنطقة أول مهمة بموجب السياسة الجديدة مساء أمس.

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وقال متحدث باسم الحكومة "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف". وتابع قائلا في بيان "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/رويترز)