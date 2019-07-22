 أنباء عن استعداد ألمانيا للمشاركة بمهمة بحرية بمضيق هرمز | أخبار | DW | 25.07.2019

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أخبار

أنباء عن استعداد ألمانيا للمشاركة بمهمة بحرية بمضيق هرمز

بعد أن أعلنت ألمانيا توافقها مع مساعي بريطانيا تشكيل قوة لحماية الملاحة بمضيق هرمز، نقلت وسائل إعلام عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الالماني أن برلين مستعدة للمشاركة في مهمة بحرية بمضيق هرمز دون تحديد شكل المشاركة.

Iran | Britischer Tanker Stena Impero (picture-alliance/Photoshot/ISNA/M. Akhoundi)

نقلت مجموعة (RND) الإعلامية عن مشاركين في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني قولهم إن برلين مستعدة للمشاركة في خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وذكرت المجموعة الإعلامية أن وزير الخارجية هايكو ماس قال في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس (25 تموز/يوليو 2019) "نرغب في أن نكون هناك".

مختارات

مساعي بريطانيا لتشكيل قوة عسكرية لحماية الملاحة في مياه مضيق هرمز بدأت تأخذ شكلا ملموسا بعدما قال دبلوماسيون كبار إن فرنسا وإيطاليا وهولندا وربما ألمانيا أيضا ترغب في دعم مهمة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. (23.07.2019)

تحالف عسكري جديد قد يبصر النور في الشرق الأوسط بمبادرة من الولايات المتحدة، وهذه المرة على شكل سفن حربية تسعى لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب". فها هي أهدافه؟ وهل هو سعي جديد لتقليم أظافر إيران؟ (10.07.2019)

وأضافت أن تصويتا سيجرى في البرلمان على منح تفويض للانضمام للمهمة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الألمانية عندما اتصلت بها رويترز. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجيةالألمانية قال لرويترز اليوم الخميس إن وزير الخارجية هايكو ماس لم يبلغ أعضاء البرلمان بأن ألمانيا تريد المشاركة في خطة بريطانية لإنشاء مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضاف "من السابق لأوانه الحديث عن أشكال محتملة لمشاركة ألمانية". وقال إن المحادثات مع بريطانيا وفرنسا لم تتضمن "حتى الآن طلبات المشاركة العسكرية الألمانية".

في غضون ذلك، بدأت بريطانيا في إرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أعلن اليوم الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك. ونفذت الفرقاطة البريطانية (مونتروز) الموجودة حاليا في المنطقة أول مهمة بموجب السياسة الجديدة مساء أمس.

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وقال متحدث باسم الحكومة "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف". وتابع قائلا في بيان "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/رويترز)

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    سفينة وسط حقول السلجم

    سيفنة شحن تعبر وسط ولاية شليسفيغ هولشتاين. فقد غادرت بحر الشمال عبر طريق مختصرة وهي قناة كييل. هذه القناة التي يصل طولها حوالي 100 كيلومتر تسمح باختصار مئات الكيلومترات وتفادي المرور عبر الدنمارك. لكن تآكل هذه القناة أصبح يشكل خطرا على مستخدميها.

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    حلم قديم

    الحلم بمثل هذه الطريق المختصرة بدأ قبل 1500 عام، حيث بدأ الفايكنغ، وهو لقب يطلق على ملاحي السفن في الدول الاسكندينافية، باستخدام الأنهار والبحيرات للوصول لهدفهم في وقت مختصر. وقبل 230 عاما تم إنشاء أول طريق للسفن البحرية. وفي عام 1895 تم افتتاح قناة كييل بممراتها الحالية قبل أن يتم توسيعها بشكل كبير في السنوات اللاحقة.

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    قناة تحطم الرقم القياسي العالمي في النقل

    أكثر من 40 ألف سفينة تبحر سنويا في هذه القناة وهو رقم قياسي عالمي كما يتم نقل 300 ألف طن يوميا عبر هذه القناة. وهو مايعادل حمولة 15 ألف شاحنة. كل هذا يجعل أهمية هذه القناة في النقل محل إجماع.

  • Flash-Galerie Luxuskreuzfahrtschiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    القناة تستوعب حتى السفن الضخمة

    حتى السفن السياحية الفاخرة مثل :"دريم النرويجية" تستطيع المرور في قناة البحر البلطيق الشمالية. لكن ضخامة هذه السفينة العابرة للمحيطات والتي يبلغ طولها 230 مترا وعرضها 29 مترا والمكونة من 10 طوابق لا تستطيع سوى العبور من الممرات الأربعة الكبيرة للقناة وهو ما أصبح يشكل مشكلا منذ بداية مارس الجاري.

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    تقنية متهالكة

    تعرضت ممرات القناة في مدينة Brunsbüttel للعطل وهو ما أصبح يحول دون تمكن السفن التي يبلغ طولها أكثر من 125 متر من عبور القناة. والسبب في ذلك هو تهالك أبواب الممر. وقد قام الخبراء بوضع باب مؤقت في انتظار إصلاح الأبواب المتآكلة.

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    مشروع بناء ممر جديد بمئات ملايين اليوروهات

    توقف الحركة في ممر مدينة Brunsbüttel أثار جدلا في الأوساط السياسية، حيث تتهم الجمعيات الاقتصادية والنقابات الحكومة بالتقاعس في صيانة القناة. ويفترض أن يتم بناء ممر جديد في Brunsbüttel بميزانية تقدر بمئات ملايين اليوروهات ويستغرق بناؤه بضعة أعوام.

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    أعمال صيانة مكلفة

    لن تقتصرأعمال الصيانة على بناء هويس جديد بل ستشمل أيضا تعميق الممرات وتجديد الجسور التي تمر فوق القناة. ويحذر السياسيون من تراجع حركة النقل البحري في ألمانيا إذا لم تتم هذه الأشغال.

  • Nord-Ostsee-Kanal

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    تطوير مرافق القناة

    موظفو إدارة المياه والنقل البحري يحرصون مرارا على تحسين أداء القناة كما هي الحال هنا في عام 2000 عندما أقاموا أعمدة خشبية بطول 17 مترا تستخدم في تثبيت السفن التي ترسو بالمرافئ.

  • Kanäle in Deutschland Flash-Galerie

    ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

    مطالب بتحديث شامل للقنوات البحرية

    تحتاج أغلب الممرات البحرية الاصطناعية في العالم للتحديث. وقد تطرق البرلمان الألماني لهذا الموضوع، كما طالب وزير النقل في ولاية شليسفيغ هولشتاين الحكومة الألمانية بوضع خطة شاملة لتحديث طرق الملاحة البحرية.

    الكاتب: كلاوس يانسن/ هشام الدريوش


مختارات

ألمانيا تجدد أعرق طريق سريعة خاصة بالسفن

تؤمِن قناة كييل الرابطة بين بحري البلطيق والشمال مرور زهاء 40 ألف سفينة سنويا. وتعود هذه القناة إلى عصر امبراطورية القياصرة في ألمانيا. قريبا سيتم تجديد هذه القناة مما يثير تخوفا من تعرض حركة الملاحة في القناة للجمود. (26.03.2013)  

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