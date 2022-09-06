 أنا يمني/ة، لماذا نسي العالم معاناتي؟ | جعفر توك | DW | 11.10.2022

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جعفر توك

أنا يمني/ة، لماذا نسي العالم معاناتي؟

يعيش اليمنيين واليمنيات أسوء أزمة إنسانيّة في العالم منذ 8 سنوات بحسب الأمم المتحدة. تسببت الحرب بمقتل نحو ربع مليون شخص وملايين النازحين والنازحات. في هذه الحلقة من جعفر توك نسلط الضوء على الوضع الإنساني المأساوي في اليمن لنسأل "لماذا نسي العالم معاناة اليمنيين واليمنيّات؟

ضيوف الحلقة: عز الدين حسين، يمني هرب من الحرب إلى الأردن / سونيا صالح، ناشطة حقوقية يمنية ومعتقلة سابقة في سجون جماعة الحوثي / توفيق الحميدي، محامي ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات / فارس البيل، أكاديمي وناشط سياسي / حسين البخيتي، كاتب وناشط سياسي

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