أنا يمني/ة، لماذا نسي العالم معاناتي؟

المبعوث الأممي "يأسف" لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن اسفه لعدم توصل أطراف الحرب هناك إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ ستة أشهر، لكنه قال إن المفاوضات مستمرة داعيًا "الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن الاستفزازات".