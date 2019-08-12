"أنا عزباء"..هكذا تبحث عمدة ألمانية عن طبيب لقريتها!

يشكو سكان بلدة كولنبورغ الواقعة بولاية بافاريا الألمانية، من عدم وجود طبيب أسرة بالبلدة، ما يضطر السكان لقطع مسافة طويلة للوصول لأقرب طبيب. مشكلة تدركها عمدة البلدة، يوزيفا شميد، التي حاولت اجتذاب الأطباء لبلدتها بالتعاون مع مجلة طبية متخصصة.

لكن الإعلان الذي وضعته العمدة، تسبب في حالة من الجدل الشديد بسبب صياغته والتي جاءت كالتالي: "بلدة كولنبورغ تبحث عن طبيبة/طبيب، يمكنك العيش والعمل في مكان يقضي فيه الناس عطلتهم، سنقوم بمساعدتك". وانتهى الإعلان بالفقرة التي أثارت الجدل الشديد والتي جاء فيها: ملحوظة: عمدة البلدة عزباء".

وبررت العمدة البالغة من العمر 45 عاما، هذه الصياغة في الإعلان بقولها، إن هذا العدد من المجلة احتوى وحده على أكثر من 260 من إعلانات الوظائف الشاغرة، ولهذا تم اختيار هذه الصياغة من أجل أن يحظى الإعلان بالاهتمام.

وفي مقابلة مع صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه"، قالت العمدة وهي عزباء بالفعل، إنها فكرت في كتابة صياغة تجمع بين خفة الدم والخلفية الجادة في نفس الوقت. وأكدت العمدة أن الإعلان لا يعني أن بلدتها لا ترحب سوى بـ"طبيب أعزب" وقالت: "بالطبع لا، يمكن أن يأتي إلينا طبيب متقاعد أو أعزب أو متزوج".

وحول الإقبال على الوظيفة أضافت شميد: "تلقيت العديد من الطلبات حتى الآن، أحدهم كتب لي أن فكرة الإعلان مميزة لكنه مرتبط بالفعل، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن رغبته في الاستقرار بالبلدة".

ا.ف/ ه.د