"أنا عزباء"..هكذا تبحث عمدة ألمانية عن طبيب لقريتها!

يشكو سكان بلدة كولنبورغ الواقعة بولاية بافاريا الألمانية، من عدم وجود طبيب أسرة بالبلدة، ما يضطر السكان لقطع مسافة طويلة للوصول لأقرب طبيب. مشكلة تدركها عمدة البلدة، يوزيفا شميد، التي حاولت اجتذاب الأطباء لبلدتها بالتعاون مع مجلة طبية متخصصة.
لكن الإعلان الذي وضعته العمدة، تسبب في حالة من الجدل الشديد بسبب صياغته والتي جاءت كالتالي: "بلدة كولنبورغ تبحث عن طبيبة/طبيب، يمكنك العيش والعمل في مكان يقضي فيه الناس عطلتهم، سنقوم بمساعدتك". وانتهى الإعلان بالفقرة التي أثارت الجدل الشديد والتي جاء فيها: ملحوظة: عمدة البلدة عزباء".
وبررت العمدة البالغة من العمر 45 عاما، هذه الصياغة في الإعلان بقولها، إن هذا العدد من المجلة احتوى وحده على أكثر من 260 من إعلانات الوظائف الشاغرة، ولهذا تم اختيار هذه الصياغة من أجل أن يحظى الإعلان بالاهتمام.
وفي مقابلة مع صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه"، قالت العمدة وهي عزباء بالفعل، إنها فكرت في كتابة صياغة تجمع بين خفة الدم والخلفية الجادة في نفس الوقت. وأكدت العمدة أن الإعلان لا يعني أن بلدتها لا ترحب سوى بـ"طبيب أعزب" وقالت: "بالطبع لا، يمكن أن يأتي إلينا طبيب متقاعد أو أعزب أو متزوج".
وحول الإقبال على الوظيفة أضافت شميد: "تلقيت العديد من الطلبات حتى الآن، أحدهم كتب لي أن فكرة الإعلان مميزة لكنه مرتبط بالفعل، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن رغبته في الاستقرار بالبلدة".
ا.ف/ ه.د
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
سكسونيا السويسرية
تمثل صخور جبال إلبه الملحية غير بعيد عن مدينة دريسدن، موقعا مفضلا لمتسلقي ومتسلقات الجبال. المكان بتشكيلاته الصخرية وكهوفه الساحرة يدعى سكسونيا السويسرية لمشابهته جبال الألب من جهة سويسرا. الجسر الصخري التاريخي يوصل الزائر إلى المكان الوعر. تشكلت الجبال في مرحلة تعود من 60 إلى 140 مليون عام حيث تصلبت رمال البحر وتحجرت.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
بحيرة بلاوتوبف
تحيط كثير من الأساطير والخرافات ببحيرة بلاوتوبف الزرقاء مخضرة اللون. تقع البحيرة على حافة سلسة جبلية صخرية تتناوبها منظومة كهوف معقدة. المياه تدير ناعور المياه الذي يرفعها إلى مستويات سقي الأراضي حوله. الصور والألوان المنعكسة على سطح الماء الهادئ ترسم مناظر ساحرة.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
أكمة لونبورغ
تقع الأكمة بين هامبورغ وهانوفر وبريمن، و بين شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سيبتمبر، يكسو المرج لون بنفسجي خلاب، فتزهر فيه ملايين الورود. وللمحافظة على هذا الجمال، فرضت السلطات حماية على المنطقة، ومنعت مرور السيارات خلالها فباتت وسائل النقل المفضلة، العربات التي تجرها الخيول أو الدراجات الهوائية أو السير على الأقدام لمن استطاع اليه سبيلاً.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
حافات رويغن الطباشيرية
الحافات الطباشيرية العملاقة المطلة على بحر البلطيق من جهة منطقة رويغن يصل ارتفاعها إلى 120 مترا. تشكّلت هذه التكوينات قبل 70 مليون سنة من هياكل ومحارات وقواقع المكونات البحرية المنقرضة. هذه التحفة الطبيعية ألهمت كثيراً من الرسامين بمن فيهم كاسبر ديفد فريدرش، الذي اشتهرت لوحاته عن الحافات الطباشيرية في القرن التاسع عشر.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
"آنا الطويلة" في هيلغولاند
حتى عام 1860 بقيت مسلة "آنا الطويلة" الصخرية متصلة بما حولها من اليابسة بجسر صخري طبيعي، ثم سقط الطوق الواصل بينهما. ولحماية المسلة من مزيد من التآكل، بنت السلطات المختصة حولها حاجزاً صخرياً. وبقيت المسلّة الصخرية البالغ وزنها 25 ألف طن معلما بارزا بمنطقة هيلغولاند.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
شلالات تريبرغ
ينحدر الماء قادما من نهر غوتاش ليسقط من ارتفاع 163 متراً على سبع مدرجات صخرية تأخذه عميقا إلى البحيرة. وهذا يجعل من شلال تريبرغ الأكثر ارتفاعاً في ألمانيا. جمال المشهد يبلغ أقصى مدياته إبان موسم ذوبان الثلوج، بعد موسم المطر. في الشتاء يصبح الشلال مشهداً جليدياً خرافي الجمال.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
جزيرة نويفيرك في مياه فادن
من عجائب الطبيعة التي أضافتها اليونسكو إلى التراث العالمي عام 2009. الموج هنا يستأثر باهتمام الجميع، وهو ينسحب عن الاغمار المائي ليكشف عن بضع كيلومترات من قاع تكسوه النباتات المائية. يصل عدد الكائنات الحية هنا إلى 10 آلاف نوع.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
نافورة الماء الباردة في أندرناخ
حيث يتعلق الأمر بالنافورات الفوارة يفكر الناس دائما بالنافورات البركانية في أيسلندا، لكن بمنطقة وسط وادي الراين بألمانيا، هناك نافورة ماء باردة في أندرناح، ينطلق منها الماء كل ساعتين، مندفعاً إلى ارتفاع 60 متر، بعد أن تحركه تفاعلات ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن حمم اللافا في الأعماق.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
سقوف الكهوف بموسوعة غينيس
مشاعر صوفية تنتاب من يزور كهوف زالفيلد التي خلقت على مدى مئات السنين عقب حفريات المناجم في منطقة تورنغن . على مدى القرون، شكلت نقاط ستلاكتايت المتجمدة التي سقتها ألوان التربة المعدنية سقوفا ساحرة الجمال للكهوف، نالت رقما قياسيا في موسوعة غينيس لعام 1993، باعتبارها أجمل سقوف الكهوف الملونة في العالم.
-
عشر عجائب من سحر الطبيعة في ألمانيا
منعطف زار في ميتلاخ
هذا المنعطف هو موضوع أحلى بطاقة بريدية في ولاية زارلاند وأكثرها انتشارا. يمكن للمرء أن يتمتع بأجمل منظر من مرتفع يعلو فوق قرية اورشولتز التي يمر بها خط سكة حديد يذهب إلى منعطف زار(زارلوب) . مشهد لا ينسى في ذاكرة الطبيعة. اليزابيث يورك فون فارتنبورغ/ ملهم الملائكة