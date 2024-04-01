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أنا امرأة عاملة... والمساواة الكاملة من حقي!

٢٣ أبريل ٢٠٢٤

على الرغم من التقدم الملموس الذي تحقق عالمياً على مدى العشرين عاماً الماضية، لا تزال الإحصاءات تظهر فجوة واضحة بين النساء والرجال في سوق العمل من حيث الفرص أو الأجور. وهي فجوة واسعة في بعض بلدان المنطقة العربية حيث تواجه النساء نظرة مجتمعية تصنفها فقط كزوجة وكأم وليس كامرأة عاملة.

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على الرغم من التقدم الملموس الذي تحقق عالميا على مدى العشرين عاما الماضية، لا تزال الإحصاءات تظهر فجوة واضحة بين النساء والرجال في سوق العمل من حيث الفرص والأجور. وهي فجوة كبيرة في بعض بلدان المنطقة العربية حيث تواجه النساء نظرة مجتمعية تصنفها فقط كزوجة وكأم وليس كامرأة عاملة. ما هي التحديات الاجتماعية والعائلية التي تواجهها المرأة العاملة؟ لماذا تقع مسؤولية تربية الأطفال والواجبات المنزلية على المرأة دون الرجل؟ متى تصبح فرص دخول سوق العمل للمرأة والرجل متكافئة ومتى يمكن الحديث عن مساواة كاملة بين المرأة والرجل؟

ضيفات الحلقة:
نيني المغربي، مصرية مؤسسة حملة "كلنا نقدر" لتعديل قانون الأحوال الشخصية  //
أم الخير عبدي أحمد سالم، موريتانية أسست مشروعا لتربية الدواجن  //
رشا القيفي، طالبة ماجستير يمنية مقيمة في ألمانيا  //
ساندي وجيه المعروفة بنوسه، "دي جي" عراقية  //
نورا الجربي، صحفية وناشطة ليبية

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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