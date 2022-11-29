"أنا امرأة، زوجي يغتصبني... أين القانون؟"

ممارسة العلاقة الجنسية داخل الزواج بالإكراه والغصب والعنف تسمى اغتصابا وهو انتهاك مدرجٌ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. غير أن كثير من قوانين بلدان المنطقة العربية لا تعاقب الزوج المغتصب، مما يجعل النساء غير محميات من هذا النوع من الاغتصاب وفقا لناشطات. لذلك يطالبن بإقرار قانون يجرم الاغتصاب الزوجي.
ضيوف الحلقة: وليد عبد المقصود: محامي ورئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية // رحمة الصيد: ناشطة حقوقية ونسوية تونسية // الشيخ همام الشعار: قاضي شرعي لبناني // أميرة (اسم مستعار): سيدة مصرية تعرضت للاغتصاب الزوجي // سميرة (اسم مستعار): سيدة عراقية تعرضت للاغتصاب الزوجي