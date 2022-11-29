جعفر توك

"أنا امرأة، زوجي يغتصبني... أين القانون؟"

ممارسة العلاقة الجنسية داخل الزواج بالإكراه والغصب والعنف تسمى اغتصابا وهو انتهاك مدرجٌ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. غير أن كثير من قوانين بلدان المنطقة العربية لا تعاقب الزوج المغتصب، مما يجعل النساء غير محميات من هذا النوع من الاغتصاب وفقا لناشطات. لذلك يطالبن بإقرار قانون يجرم الاغتصاب الزوجي.