 ″أنا امرأة إيرانية… إلى متى سيستمر قمعي؟″ | جعفر توك | DW | 20.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر توك

"أنا امرأة إيرانية… إلى متى سيستمر قمعي؟"

مهسا أميني، فتاة إيرانية توفيت بعد دخولها في غيبوبة خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" لأنها لم تطبق القواعد الخاصة بارتداء الحجاب. مقتل هذه الفتاة أثار غضبا شعبيا في داخل إيران وخارجها وتساءل كثيرون لماذا تدفع فتاة حياتها ثمنا فقطا بسبب ملابسها. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش لماذا لا تحصل المرأة الإيرانية على حقوقها وحرياتها كاملة؟ ومتى تتغير قوانين يعتبرها البعض مجحفة في حق المرأة؟

ضيوف الحلقة: مينا خاني، ناشطة وكاتبة نسوية إيرانية تعيش في برلين. // على فتح الله نجاد، باحث في الشأن الإيراني في برلين. // علي رضا الحسيني، إعلامي ومحلل سياسي من طهران. // جنات الغزي، نائبة مدير منظمة حرية المرأة في العراق.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - " ي وأسكن بمفردي، ما المانع؟ - أريد أن أترك م ز ز نل أسر ت " 16.08.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "كيف غير التعليم حياتي؟" 09.08.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟" 26.07.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "أنا مواطن/ ـة من أقلية دينية، أريد حقوقي!" 19.07.2022

المزيد جعفر توك

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"أنا امرأة عاملة... والمساواة الكاملة من حقي!" 13.09.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - أحبائي أُخفيوا قسريا... أين هم؟ 06.09.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"ماذا يريد الشباب العراقي اليوم؟" 30.08.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - " أنا دراغ... تقبلوني كما أنا!" 24.08.2022

اقرأ أيضا

(FILES) A still file image from a video released by Al-Qaeda’s media arm as-Sahab and obtained on June 8, 2011 courtesy of the Site Intelligence Group shows Ayman al-Zawahiri as he gives a eulogy for slain al-Qaeda leader Osama bin Laden in a video released on jihadist forums. - President Joe Biden announced August 1, 2022 that the United States had killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri, one of the world's most wanted terrorists and a mastermind of the September 11, 2001 attacks, in a drone strike in Kabul. (Photo by SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP) / AFP PHOTO / SITE INTELLIGENCE GROUP - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM ALTERNATIVE SOURCES, AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [corrects date August 1, 2022] in second sentence instead of [August 2, 2022]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

مقتل الظواهري- نهاية تنظيم القاعدة أم بداية لعهد أكثر شراسة؟ 02.08.2022

أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟

STRALSUND, GERMANY - SEPTEMBER 16: German Chancellor and Chrstian Democrat (CDU) Angela Merkel poses for a selfie with a young woman who came one year ago from Iran during a brief visit by Merkel to a local CDU-organized fest on September 16, 2017 in Stralsund, Germany. Merkel is seeking a fourth term in German federal elections scheduled for September 24 and currently has a double-digit lead over her main rival, German Social Democrat (SPD) Martin Schulz. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

تحليل: هل تحمل الانتخابات تحولا في مشاركة مسلمي ألمانيا؟ 17.09.2021

يبلغ عدد النواب المسلمين في البوندستاغ حاليا ثلاثة فقط، وهذا مؤشر على ضعف المشاركة والترشيحات، لكن الاهتمام المتزايد بقضايا الإسلام والمهاجرين في انتخابات 26 سبتمبر 2021 قد يأتي بمتغيرات جديدة، ما هي أبرز ملامحها؟