جعفر توك

"أنا امرأة إيرانية… إلى متى سيستمر قمعي؟"

مهسا أميني، فتاة إيرانية توفيت بعد دخولها في غيبوبة خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" لأنها لم تطبق القواعد الخاصة بارتداء الحجاب. مقتل هذه الفتاة أثار غضبا شعبيا في داخل إيران وخارجها وتساءل كثيرون لماذا تدفع فتاة حياتها ثمنا فقطا بسبب ملابسها. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش لماذا لا تحصل المرأة الإيرانية على حقوقها وحرياتها كاملة؟ ومتى تتغير قوانين يعتبرها البعض مجحفة في حق المرأة؟